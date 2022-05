Gratta e Vinci, con soli 5 euro si porta a casa una vincita pazzesca

Gratta e Vinci, colpo grosso all’area di servizio. Una sosta lo ha fatto diventare molto ricco. Ecco quanto ha ricevuto giocando solo 5 euro

I Gratta e Vinci riservano sempre belle sorprese. Non per tutti, ma quando arriva la fortuna l’esito è dei più increduli. Sono tanti quelli che in Italia, ma non solo, cercano di tentare il colpo grosso. “Investire” pochi spicci nell’acquisto di un tagliando da grattare nella speranza di diventare ricchi.

C’è chi lo fa in maniera più accanita e chi, invece, ogni tanto decide di tentare la fortuna. E spesso proprio i giocatori non abituali sono quelli che vengono maggiormente premiati, al bar dopo un caffè, in tabaccheria dopo l’acquisto di un pacco di sigarette o anche sulle aree di servizio per la sosta durante un viaggio.

Quello che è capitato questa volta è davvero sensazionale. Al fortunato vincitore sono bastati 5 euro per fare un colpo davvero grosso.

Gratta e Vinci, ecco dove si festeggia per la nuova vincita

Un biglietto ti cambia la vita. È quello che è accaduto ad un fortunato giocato del Gratta e Vinci che ha beccato su 6 milioni di probabilità quello vincente. È successo a Reggio Calabria, in una stazione di servizio.

Del fortunato vincitore non si sa nulla ma con molto probabilità è un viaggiatore. Come accade nella maggior parte di questi casi il fortunato giocatore non si è fatto vivo. La vittoria è stata comunicata, infatti, direttamente dalla Lottomatica al titolare dell’esercizio commerciale che ha festeggiato.

Il biglietto vincente appartiene alla serie “Il Miliardario” e ha regalato ben 500 mila euro. Cifra stratosferica che è stata vinta con soli 5 euro investiti.

Si tratta di un’ennesima vittoria arrivata con i Gratta e Vinci, un sistema che a quanto pare piace molto agli italiani che “investono” diversi spicci in questo meccanismo. Le vittorie sono sempre pochissime rispetto ai biglietti venduti ma c’è da dire che nell’ultimo periodo la dea bendata è stata molto benevola con il popolo italiano.

Diverse sono state, infatti, le vittorie consistenti che sono balzate alle cronache arrivate proprio tentando la fortuna con i biglietti da grattare. Tentar non nuoce e ogni tanto la fortuna arriva.