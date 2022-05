“Da oggi…”, Justine Mattera trovata così in una nuova veste: le IMMAGINI sono già virali

Jusrine Mattera rompe il silenzio sui social network e si mette in mostra in una nuova veste che nessuno avrebbe mai immaginato… I dettagli.

Quante volte ci sarà mai capitato di vedere un personaggio chiave sul web come Justine Mattera tra scatti ineguagliabili e ‘raffinati’ che risaltano una bellezza senza tempo.

Si tratta di una delle doti principali di Justine, la ‘pop star’ del web con una carriera di fama sotto i riflettori nel passato più recente. Quando ha ‘deposto’ le armi della celebrità sul piccolo schermo, ulteriori margini di crescita del personaggio in questione si sono registrati attraverso Instagram.

La showgirl italo americana è molto attiva su una delle piattaforme social più frequentate sul web. La passione del ciclismo, il trekking da montagna e lo sport in generale sono tra le attività più presenti nella sua quotidianità.

D’altronde durante l’ultimo scatto condiviso, i followers non hanno creduto ai loro occhi per averla vista in una ‘veste’ tutta nuova: scopriamo insieme quale

Justine Mattera lascia tutti i fan di Instagram a bocca aperta: ecco cosa bolle in pentola nella sua vita

Una vera e propria star sul web e in particolare sui social, la meravigliosa, Justine Mattera ha spiazzato tutti quanti noi.

Le immagini ritratte durante l’ultima compilation condivisa di recente sul proprio profilo ha fatto saltare il banco sulle aspettative future dell’ex conduttrice statunitense.

Per Justine sembra essere arrivato un nuovo giorno. In un clima diverso dal solito, l’attrice di Rockville ci sorprende facendosi notare in una veste del tutto insolita.

Chi l’avrebbe mai detto che da un giorno all’altro, la star dei social network si sarebbe ritrovata a vestire i panni di un’esperta pianista?

I più scettici saranno molto curiosi di ascoltare qualche nota lieta suonata con lo strumento dietro le sue spalle, mentre Justine con la sua solita mise stuzzicante riesce a rendere l’atmosfera molto più coinvolgente di come solitamente la si trova all’interno di uno dei teatri più storici d’Italia, gremito di persone.

Chissà se la prossima iniziativa per Jasmine sarà quella di inscenare un’opera o ‘recitare’ un copione a tal punto da rispecchiare l’istinto vivace del personaggio a cui eravamo abituati un tempo, sui vari set.