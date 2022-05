Letizia di Spagna, dopo la gaffe senza precedenti: cambia tutto, scelta sbalorditiva

Dopo l’imbarazzo di Letizia di Spagna a seguito dell’abito identico indossato allo stesso evento da una professoressa, la Regina Consorte prende una decisione clamorosa.

A margine della clamorosa gaffe in cui è stata coinvolta, Letizia di Spagna è tornata in pubblico con una scelta inaspettata con cui ha cambiato rotta. Nell’ambito di una premiazione, la moglie di Felipe si è trovata a consegnare un riconoscimento a una professoressa vestita uguale a lei: entrambe hanno indossato un vestito low cost, bianco e nero, targato Mango.

Diventato noto come “caso Mango“, l’accadimento ha riempito intere pagine di gossip, lasciando il mondo con il fiato sospeso. Nell’ambito del Consiglio reale sulla disabilità, tenutosi il 4 maggio a Merida, la moglie di Felipe ha premiato Inmaculada, professoressa di diritto civile all’Università di Siviglia.

Sul palco hanno così sfilato due abiti uguali identici: si tratta di un modello bianco e nero smanicato, messo in risalto da un centuria nera. Oltre al vestito, le due hanno scelto anche lo stesso paio di decolleté nere.

Impeccabili entrambe, Letizia con i suoi capelli naturali grigi è divina come al suo solito, l’hanno presa sul ridere, mostrandosi comunque sorridenti.

Letizia di Spagna sorprende: la scelta dopo la gaffe

Per andare sul sicuro, Letizia di Spagna questa volta non ha puntato sul low cost per evitare di replicare quanto accaduto nell’ultima sua apparizione in pubblico in cui si è trovata davanti a una sua copia. L’abito di Mango l’ha fatta cadere in una pesante batosta portandola a una situazione imbarazzante che lei ha preso al meglio.

Al fianco del Re Felipe è tornata in pubblico, prendendo parte a un evento dedicato alla premiazione di ricercatori scientifici presso il National Investigation Awards di Barcellona. Per l’evento ha lasciato nel guardaroba i capi low cost, puntando su un abito firmato Carolina Herrera.

Ma la scelta stupisce in quanto non è la prima volta che lo sfoggia: l’aveva indossato infatti nell’ambito di una visita ai reali di Svezia, risalente al novembre 2021. Si tratta di un vestito in lana sui toni del rosso, impreziosito dalle maniche a kimono. Al capo ha abbinato un paio di tacchi bianchi firmati da una dei suoi brand preferiti, Magrit.

L’abito appartiene a una collezione di anni fa del brand fondato dall’omonima stilista Venezuelana: in questo modo la Ortiz non ha corso il rischio di ritrovarsi un doppione in sala.