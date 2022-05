Lidl, la sorpresa inaspettata “è un grande ritorno”. Clienti sbalorditi

Lidl: sugli scaffali una grande sorpresa per tutti i clienti. Si tratta di un grande ritorno e di una rivincita eccezionale. Nessuno lo avrebbe mai detto

Lidl è pronta a sorprendere nuovamente i suoi clienti, non solo quelli italiani ma di tutto il mondo. Con i suoi 13 mila punti vendita distribuiti sul pianeta, è una delle catene di discount più famose ma anche apprezzate dai cittadini.

Perché? Riesce a coniugare convenienza e qualità dei prodotti lanciando ogni tanto delle chicche pazzesche. E questo è proprio il momento adatto, per i consumatori affezionati, di non farsi scappare il grande affare.

Lidl, infatti, ha lanciato una sorpresa inaspettata che ha rimarcato il “Grande ritorno” di uno dei suoi prodotti di punta. I clienti quasi non ci credono ed il prodotto sta andando a ruba. Vediamo di cosa si tratta.

Lidl: è successo davvero. Il grande ritorno è realtà

Lidl ritorna sul mercato con uno dei suoi cavalli di battaglia ed una “sfida” in Tribunale vinta. Tra i suoi scaffali, infatti, è di nuovo disponibile il robot molto simile al tanto blasonato Bimby. Si tratta del Monsieur Cuisine Connect a marchio Silvercrest che è tornato in vendita dallo scorso 2 maggio 2022 al prezzo di 379 euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Momenti di tensione da Conad: la vicenda è incredibile. Presi seri provvedimenti

Il colosso tedesco dei discount ha vinto la battaglia legale contro il marchio del robot da cucina tedesco più famoso al mondo. La corte d’appello di Barcellona, infatti, ha stabilito che il Monsieur Cuisine Connect non ha copiato nessun brevetto del Bimby e dunque non c’è stata nessuna violazione.

Ecco che così, oggi, dopo lo stop alla vendita durata circa un anno che c’era stata sul mercato spagnolo, il robot da cucina torna di nuovo disponibile con un piccolo rincaro. Si tratta di 30 euro in più rispetto al vecchio prezzo ma pur sempre super conveniente rispetto al blasonato Bimby che nella versione base arriva a 1.299 euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Chi l’avrebbe mai detto: sono questi i supermercati più economici d’Italia. La classifica inaspettata

Dopo la vicenda scattata nel 2021 tutti i modelli disponibili sugli scaffali Lidl erano andati a ruba, anche in Italia, per paura che le azioni intraprese in Spagna si espandessero anche negli altri Paesi.

Adesso il peggio è passato, Lidl ha avuto la sua rivincita ed i clienti che erano rimasti senza possono di nuovo tornare a comprare l’elettrodomestico multifunzione della Silvercrest.