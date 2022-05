Mercedesz ha lasciato il web senza fiato mostrandosi irresistibile. A conquistare il suo sguardo intrigante: la figlia di Eva sta vivendo un’esperienza magica.

Sbarcata da solo un paio di giorni a “L’Isola dei Famosi”, Mercedesz sta catalizzando l’attenzione con le sue curve e la sua verve travolgente. La figlia di Eva ha salutato l’Italia dopo giorni difficili: la sua partenza al game-show è stata rimandata per via di un incidente in cui è rimasta coinvolta la madre in Ungheria.

Arrivata al fianco di Fabrizia Santarelli e Maria Laura De Vitis, la 30enne sulle spiagge di Honduras sta conquistando tutti con il suo fisico incredibile. Un grande ritorno per l’influencer, modella e attrice già partecipe al format nel 2016, posizionandosi al terzo posto.

Una nuova avventura per la biondissima, che anche sui social non smette di conquistare tutti. 782 mila follower, ogni suoi scatto condiviso fa sempre il pieno di like. L’ultimo apparso nelle stories ha scatenato i fan.

Mercedesz fa sognare: la visione riscalda i fan

