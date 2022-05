Un improvviso malore ha stroncato all’età di 44 anni Gregorio Pagiucoli, ex calciatore e allenatore molto conosciuto in toscana.

Il calcio toscano piange la scomparsa di Gregorio Pagiucoli, ex calciatore che ha militato in varie formazioni della Regione e allenatore delle giovanili del Montevarchi. L’ex giocatore, di 44 anni, è stato stroncato da un improvviso malore nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava in casa di Montevarchi (Arezzo).

Qui sono arrivati i sanitari che non hanno potuto far nulla per salvargli la vita. Innumerevoli i messaggi di cordoglio, una volta diffusasi la notizia della morte, per la famiglia di Pagiucoli che lascia la moglie e due bambini.

Gregorio Pagiucoli, volto noto del calcio di provincia toscano, è morto all’età di 44 anni nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio. A stroncarlo, come si legge in un articolo de La Nazione, un improvviso malore che lo ha colto mentre si trovava nella sua abitazione a Montevarchi, centro in provincia di Arezzo.

Inutili tutti i tentativi di rianimazione per l’ex calciatore ed attuale allenatore delle formazioni giovanili del club cittadino. La drammatica notizia ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera comunità locale e tutto il mondo del calcio toscano strettosi al dolore della famiglia del 44enne che lascia la moglie e due figli piccoli.

Tantissimi i messaggi di cordoglio susseguitisi anche sui social network. Tra questi anche quello della società Aquila 1902 Montevarchi con la quale Pagliucoli collaborava da anni vestendone anche la maglia durante la sua carriera da calciatore. “La società – si legge in un posto pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del club- si stringe attorno alla famiglia e a tutti coloro che amavano Gregorio. Ciao Gregorio, il tuo ricordo rimarrà sempre presente, sappiamo che continuerai a seguirci ed a guidarci”.

I funerali, come comunicato dalla stessa società sui social, verranno celebrati mercoledì mattina presso la Collegiata di Montevarchi alle ore 11.