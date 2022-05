Un ragazzo di 17 anni è morto nella tarda serata di ieri a Paese, comune in provincia di Treviso, in un incidente mentre si trovava in sella al suo scooter.

Una vita spezzata a soli 17 anni in un terribile incidente stradale. Questa la tragedia consumatasi ieri sera a Paese, in provincia di Treviso, dove un ragazzo ha perso la vita dopo essersi scontrato contro un’auto, condotta da un 28enne, mentre era in sella al proprio scooter.

Un impatto molto violento che ha fatto terminare il giovane sull’asfalto a diversi metri di distanza non lasciandogli alcuno scampo. Sul posto sono intervenuti, in pochi minuti, gli operatori sanitari del 118 ed i carabinieri.

Paese, si scontra con un’auto in scooter e finisce sull’asfalto: morto ragazzo di soli 17 anni

Davide Pavan, 17enne residente a Morgano, comune in provincia di Treviso, è la vittima dello scontro verificatosi nella tarda serata di ieri, domenica 8 maggio, in via Olimpia a Paese.

L’adolescente stava procedendo a bordo del suo scooter per rientrare a casa quando, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, come riporta la redazione de Il Gazzettino, è entrato in collisione con un’auto, alla guida della quale vi era un poliziotto di 28 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Auto sbanda e si schianta contro un muretto: morto 19enne, feriti i due amici

Immediato l’intervento dei soccorritori sul posto. Purtroppo, l’equipe medica non ha potuto far nulla per il giovane, finito sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto d’impatto. I sanitari del Suem 118 hanno potuto solo constatarne la morte, sopraggiunta per le gravi ferite riportate. L’automobilista, invece, è stato trasportato in ospedale e non avrebbe riportato gravi lesioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Terribile incidente in moto: morto giovane chef di 38 anni

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Montebelluna che hanno avviato gli accertamenti e posto sotto sequestro i due mezzi coinvolti. Il conducente, riferiscono i colleghi della redazione de Il Gazzettino, sarebbe risultato positivo all’alcol test ed ora si trova agli arresti domiciliari. Adesso I militari dell’arma dovranno chiarire la dinamica dello scontro costato la vita al 17enne.