Primark, le prossime 6 aperture imminenti nelle 6 città italiane. La felicità dei clienti

Primark conquista l’Italia e si espande con nuovi punti vendita. Ecco le novità lungo lo Stivale: finalmente nella città più attesa

Primark continua la sua espansione e tiene tra i suoi punti fermi l’Italia. I punti vendita del brand di abbigliamento irlandese aumentano sempre di più lungo lo Stivale ed i clienti non sono che soddisfatti.

Se per anni Primark è stato un vero miraggio per gli italiani, da un po’ di tempo a questa parte il sogno è diventato realtà con una rete di negozi che sta diventando sempre più capillare sul territorio.

Solo qualche giorno fa l’apertura più attesa. Una grande festa in città e questa non è la sola. Ecco le nuove inaugurazioni che hanno reso tutti più contenti.

Primark, dopo la grande inaugurazione ancora novità

Primark arriva nel centro di Milano. Solo qualche giorno fa è stato inaugurato, infatti, il nuovo store in via Torino 25. La centralissima via dello shopping meneghino si arricchisce finalmente di un palazzo tutto dedicato al marchio irlandese.

Ben 5 mila metri quadrati divisi in 5 piani, tre dedicati allo store e gli ultimi 2 agli uffici e ad uno showroom per la stampa. È qui che ci sarà la nuova sede regionale per l’Italia di Primark. Un grande passo atteso da tutti i cittadini.

In città, infatti, ancora non era presente un punto vendita Primark. Nell’hinterland il brand era già sbarcato da tempo: nel 2016 era arrivato ad Arese e nel 2019 a Rozzano ma non Milano. Il nuovo store di Via Torino, inaugurato alla presenza del sindaco Beppe Sala, è il nono punto vendita Primark in tutta Italia.

Il negozio del capoluogo lombardo ha una vera particolarità: un’intera sezione dedicata ai prodotti ‘Primark Cares’, quelli che guardano con un occhio attento alla salvaguardia del pianeta. Sono, infatti, realizzati con materiali riciclati, organici o provenienti da fonti sostenibili che nello store di Milano vengono esposti in un’area di oltre 90 metri quadrati.

Altre città si preparano ad accogliere altre aperture per concretizzare il progetto di espansione messo in atto dal colosso irlandese su tutto il territorio italiano.

Altri punti vendita arriveranno a Chieti, Caserta, Bologna e Torino entro l’anno e a inizio 2023 Primark sbarcherà anche a Venezia. Queste le novità annunciate a MFfashion da Luca Ciuffreda, head of sales Italy di Primark.