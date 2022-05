Scottex, ora si può: “Era quello tutti volevano”. I clienti sono fuorigiri, il motivo è sconvolgente

Scottex ha deciso di farlo e milioni di italiani non stanno più nella pelle. Sul web impazza la notizia tanto attesa: “E’ quello che volevamo”, scopriamo insieme di cosa si tratta.

La Scottex Paper Company nasce nel 1907 con sede centrale a Filadelfia (Stati Uniti), l’idea di introdurre sul mercato, prima locale e poi mondiale, degli asciugamani usa e getta realizzati con la carta, fu rivoluzionaria. Difatti grazie a questa magnifica invenzione si cercò di mitigare la diffusi di malattie facilmente trasmissibili con gli asciugamani di stoffa come il raffreddore.

Nel 1922, dopo alcuni studi e perfezionamenti vari, Corbin rese il famosissimo foglio di carta più resistente all’acqua e da quel momento la produzione diventò inarrestabile. I fogli di carta assorbente Scottex ci aiutano ogni giorno nelle piccole azioni quotidiane, dopo anni sono diventati davvero indispensabili.

Scottex decide di fare un regalo a tutti, ecco di cosa si tratta

“Fare la spesa con il cuore ha sempre i suoi vantaggi. Acquista due prodotti Scottex o Scottonelle e vai su www.it.scottex.com/concorso.In palio ogni giorno 5 buoni spesa o carburante da 50€. Concorso valido dal 2/05 al 30/09/2022“, è il messaggio che si legge sui vari canali ufficiali di Scottex.

No, non è follia e nemmeno fantasia, solo realtà. La Scottex ha deciso di bandire un concorso valido fino al 30 settembre 2022 che permetterà a tutti i clienti di vincere ogni giorno 5 euro di buoni spesa o 50 euro di carburante, incredibile ma vero!

Sul web la notizia si è diffusa rapidamente specie perchè i buoni carburante, in un momento così difficile, sono un’ottima idea per milioni di persone.

“Era quello che volevamo, grazie Scottex” scrive un cliente affezionato, “Buoni carburante, ma è fantastico” risponde qualche altro.

Partecipare al concorso è molto facile, basta acquistare due prodotti Scottex o Scottonelle e andare sul sito www.it.scottex.com/concorso.

L’occasione è davvero imperdibile, provare non costa nulla, inoltre anche i buoni spesa di 5 euro sono graditi perchè in questi momenti di crisi, come si suol dire, tutto fa brodo.