“Vite al Limite”. Maja pesava 310 kg e ha abbandonato il programma: le conseguenze sono stata impevedibili

“Vite al Limite”. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi del Dr. Nowzaradan. La storia di Maja Radanovic

Sicuramente avrete sentito parlare del Dr. Younan Nowzaradan. Il chirurgo bariatrico è diventato famoso in tutto il mondo perché è il protagonista assoluto del docu-reality statunintense “My 600 lb life”, noto in Italia con il nome di “Vite al limite”.

Il professionista redige piani dietetici estremamente dettagliati e complessi per ogni paziente che si affida alle sue cure, a seconda dello stile di vita, il tipo di corpo, peso e patologie pregresse. Hanno tutti un aspetto in comune: sono affetti da obesità patologica. Il Dr. Nowzaradan li aiuta inoltre con esercizi mirati ed eventualmente con un intervento chirurgico di bypass gastrico per favorire un’ulteriore perdita di peso. Vi raccontiamo la storia di Maja Radanovic.

“Vite al Limite”. Scopriamo che fine ha fatto Maja Radanovic

PER SCOPRIRE IL CAMBIAMENTO DI MAJA, VAI SU SUCCESSIVO