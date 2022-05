William e Kate cambiano casa, tutti i dettagli sulla loro nuova abitazione: il motivo del trasloco

E’ tempo di cambiamenti per la Royal family, il principe William e la principessa Kate hanno deciso di traslocare e starebbero cercando una nuova dimora per cinque persone.

La famiglia sta valutando una serie di alternative che potrebbero essere perfette oltre che per moglie e marito, anche per le esigenze dei bambini. William e Kate avrebbero preso una decisione del genere per la Regina Elisabetta.

William e Kate traslocano, cosa succederà?

La famiglia reale vorrebbe traslocare e trovare una casa vicino alle Regina Elisabetta. Infatti, starebbero optando per l’Adelaide Cottage che si trova a soli dieci minuti a piedi dalla dimora della nonna.

L’abitazione sembra perfetta per i duchi di Cambridge, la struttura avrebbe tutte le comodità per cinque persone.

Il Cottage è di proprietà della regina e l’estate potrebbe essere il momento giusto per effettuare definitivamente il trasloco. Nell’attesa, William e Kate trascorrono del tempo tra Londra, dove vivono a Kensington Palace, e il Norfolk, dove possiedono la casa di campagna.

Intanto, c’è chi pensa a cosa potrebbe pensare il fratello Harry del possibile trasloco vicino alla nonna. Il duca di Sussex ha un rapporto speciale con la Regina Elisabetta, nonostante negli ultimi anni ci siano state delle divergenze dovute anche a sua moglie Meghan.

Nessuno potrà mai dimenticare le dichiarazioni fatte dalla duchessa di Sussex attraverso un’intervista per Oprah Winfrey, fu in quella occasione che Meghan Markle affermò: “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né garantita la sicurezza – e poi ancora – Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero”.

Cosa succederà tra i reali? Non ci resta che attendere ulteriori dettagli sulla questione trasloco e sulle varie conseguenze che potrebbero essere scaturite da un evento del genere.