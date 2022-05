“X Factor 16”, cambia tutto: un altro giurato è stato fatto fuori

X Factor sta per ripartire con una nuovissima edizione: scopriamo insieme cosa vedremo, chi sono i volti che sono stati confermati e chi invece andrà via

C’è un grande fermento per la prossima edizione di X Factor: dopo il successo dello scorso anno, tutti non vedono l’ora di scoprire cosa succederà e quali talenti verranno scoperti. Dopo aver ufficializzato il grande e attesissimo ritorno di Fedez, nei giorni scorsi il profilo ufficiale del talent ha reso noto anche un altro nome: Ambra Angiolini. Lei andrà a sostituire Emma Marrone.

Il settimanale Chi, di recente, aveva fatto i nomi dei quattro che avrebbero occupato il posto della giuria. La rivista di Alfonso Signorini, infatti, dava per certa la presenza di Manuel Agnelli ma soprattutto aveva spoilerato il nome di un nuovo arrivato: Dargen D’Amico, amico di Fedez ed ex partecipante all’ultima edizione del Festival di Sanremo.

X Factor: Manuel Agnelli e Ludovico Tersigni fatti fuori?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Fate un figlio”. Il consiglio medico che fa infuriare Giorgia Soleri e Damiano David: lo sfogo sui social

Al momento, però, abbiamo poche certezze per le mani. Addirittura, secondo le ultime indiscrezioni, pare che Manuel Agnelli non farà più parte della giuria. Tv Blog, infatti, ha rivelato: “C’è poi la carta del quarto giurato che in molti hanno dato per scontato che fosse ancora Manuel Agnelli, ma secondo quanto apprende TvBlog Agnelli non ci dovrebbe più essere quest’anno, quindi avremo un cambio totale nella giuria di X Factor 2022. Quest’anno si punta a cambiare rispetto allo scorso anno“.

Infatti, a proposito di cambiamenti, non saranno soltanto i giurati dello scorso anno a dover lasciare il loro posto. Anche il ruolo di qualcun altro, che i telespettatori avevano particolarmente amato, potrebbe essere sostituto. “Secondo alcune indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, anche la conduzione quasi sicuramente non sarà più nelle mani di Ludovico Tersigni“.