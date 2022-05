Ana Mena nella vasca idromassaggio manda in tilt i social: “che scandalo”. Curve pazzesche nella FOTO

La meravigliosa Ana Mena posta una compilation che attira l’attenzione di moltissimi fan: nella vasca idromassaggio la cantante è strepitosa…

La sua ultima avventura televisiva al Festival di Sanremo 2022 non ha certamente dato i frutti sperati. Eppure, la bellissima Ana Mena non ha mancato di distinguersi per eleganza e garbo. Con il singolo “Duecentomila ore“, la cantante spagnola si è classificata penultima ma ha fatto ballare migliaia e migliaia di ascoltatori.

Non è un caso, infatti, che la canzone sia divenuta virale all’interno di tutte le piattaforme social, in particolare su TikTok, dove ha raggiunto la seconda posizione nella classifica dei singoli sanremesi più apprezzati.

L’attrice spagnola, che ha oltre 1 milione di seguaci su Instagram, non manca di stuzzicare le loro fantasie attraverso scatti a dir poco imperdibili. Proprio la recente compilation, postata a malapena un’ora fa, sta letteralmente seminando il panico sul web.

Ana Mena in bikini manda in tilt i social: “che scandalo”. Curve pazzesche nella FOTO

Per vedere la FOTO pazzesca di Ana Mena, vai su Successivo