Aurora Ramazzotti beccata così: è in difficoltà ma non demorde. Il VIDEO

Aurora Ramazzotti su Instagram come non l’abbiamo mai vista: il filmato parla chiaro. Lei resiste e si impegna a mille

Lei è una delle figlie d’arte per eccellenza ma non è mai stata solo quello. Aurora Ramazzotti si è sempre distinta per aver attenzionato temi e battaglie importarti, sfruttando il suo cognome per mettere da parte ogni discriminazione, dalla bellezza e la perfezione a tutti i costi ai tabù nel parlare di sesso. Lo ha fatto usando il mezzo più potente che c’è negli ultimi anni, i social.

E sempre usando i new media nei giorni scorsi ha portato alla luce una tematica della quale si parla ancora troppo poco: quella dello psicologo di base. Ha mostrato a tutti, anche con un pizzico di entusiasmo, il suo discorso fatto in Regione Lombardia dove è stata invitata a dare la sua testimonianza. Amore, ascolto e condivisione, rivolgersi ad uno specialista è anche questo, ha sottolineato la giovane.

Aurora Ramazzotti: sudata e sofferente. Il VIDEO

