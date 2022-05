Barbara D’Urso, la discussione apertasi durante la puntata di Pomeriggio 5 ha scatenato la piccata reazione della conduttrice: c’entrano i figli

Come ogni martedì, durante il secondo blocco di “Pomeriggio 5” Barbara D’Urso si è occupata de “L’Isola dei Famosi”. Da pochi giorni, infatti, Maria Laura De Vitis – vincitrice de “La Pupa e il Secchione” – è sbarcata in Honduras per prendere parte alle ultime settimane del reality di Canale Cinque.

Fin dal suo arrivo presso l’arcipelago di Cayo Cochinos, l’ex pupa ha attirato le attenzioni del giovane Alessandro, figlio di Carmen Di Pietro. Non tutti, però, sembrano credere all’interesse che la modella ha dichiarato di nutrire per il suo compagno d’avventura.

Quando, nel corso della diretta di “Pomeriggio 5”, gli opinionisti si sono interrogati in merito all’argomento “figli”, la reazione piccata di Barbara D’Urso non ha tardato ad arrivare. La conduttrice, rispetto al tema, sembra avere un pensiero a dir poco irremovibile.

Barbara D’Urso scatenata a Pomeriggio 5: “anche io ho due figli e…”. Opinionisti ammutoliti

Le avances che Maria Laura De Vitis starebbe facendo al giovane Alessandro hanno già messo in allerta la mamma Carmen Di Pietro. Quest’ultima, da molti considerata fin troppo protettiva nei confronti del figlio, ha immediatamente iniziato a tenere d’occhio ogni mossa della nuova naufraga.

Nello studio di “Pomeriggio 5”, la stragrande maggioranza degli opinionisti non ha mancato di criticare duramente l’atteggiamento di Carmen. Qualunque siano le intenzioni di Maria Laura – che a detta di molti non sarebbe sincera con Alessandro -, il comportamento della mamma di quest’ultimo appare a dir poco ingiustificabile.

“Dovrebbe lasciarlo libero di vivere e di sbagliare, gli sta troppo addosso“: questo il parere emerso durante il talk di Canale Cinque. Barbara D’Urso, che in merito all’argomento “figli” non manca mai di dire la sua, ha replicato con toni più che perentori alle frasi udite. La presentatrice, infatti, non sembrava minimamente d’accordo con quanto affermato dagli ospiti.

“Anche io ho due figli e sono protettiva nei loro confronti” ha sentenziato la conduttrice, mettendo a tacere i suoi opinionisti. Quest’ultimi, colpiti dalla stoccata della D’Urso, non hanno potuto far a meno di ammutolirsi di fronte al suo rimprovero.