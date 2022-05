Carlotta Mantovan, il bacio che ha commosso milioni di fan su Instagram: con lei l’amore più profondo e autentico

La vedova di Fabrizio Frizzi, ormai da quattro anni, dedica tutte le proprie energie alla crescita della figlia Stella. La bambina, che ha perso l’adorato papà quando aveva a malapena 5 anni, sta rendendo l’ex modella sempre più orgogliosa e fiera.

Mamma e figlia, che condividono la medesima passione per i cavalli, non mancano di trascorrere molto tempo insieme e di divertirsi enormemente l’una al fianco dell’altra. Attraverso la propria pagina Instagram, in aggiunta, Carlotta Mantovan pubblica spesso foto che immortalano questi momenti a dir poco emozionanti.

In uno scatto pubblicato parecchi mesi fa, tuttavia, l’ex moglie di Fabrizio Frizzi aveva superato le aspettative e si era lasciata ritrarre in un gesto a dir poco mozzafiato. I followers, di fronte alla foto, non avevano mancato di farle arrivare i loro commenti: “una donna esemplare“.

Carlotta Mantovan, il bacio che ha commosso tutti: “una donna esemplare”. Con lei il suo amore

La perdita di Fabrizio Frizzi è stata un duro colpo per la splendida ex modella. Carlotta Mantovan, che aveva conosciuto il suo futuro marito grazie alle selezioni di “Miss Italia”, rimase vedova del celebre conduttore all’età di 36 anni.

Il tremendo lutto subito, tuttavia, non ha privato Carlotta della forza e del coraggio necessari per andare avanti, specie per il bene della figlia Stella. Con quest’ultima l’ex modella condivide la stragrande maggioranza delle proprie passioni, ed è proprio grazie alla bambina che la vedova di Frizzi ha ritrovato il sorriso.

Nello scatto che vi abbiamo proposto, risalente al febbraio 2020, la Mantovan bacia con trasporto Stella, frutto dell’amore con il compianto marito. “Il nostro amore“, e ancora “noi due” scriveva l’ex modella attraverso gli hashtag, palesando davanti a tutto il pubblico l’affetto immenso e smisurato nei confronti della figlia.

I fan, nel commentare, le avevano manifestato tutto il loro sostegno e la loro ammirazione. “Una donna, moglie e madre esemplare” aveva scritto una fan di Carlotta, che di fronte al post non era sicuramente riuscita a trattenere la commozione.