Chanel Totti, spunta il segreto mai rivelato: mamma Ilary ha spifferato tutto

Chanel Totti, mamma Ilary in modo involontario lo mostra a tutti. Non era mai accaduta una cosa del genere

Ilary Blasi e Francesco Totti non smettono di piacere al pubblico. Una delle coppie più amate e anche chiacchierate dello showbitz e che non tramonta mai. Lo dimostra quello che è accaduto nelle scorse settimane. Un caos mediatico su di loro e la presunta crisi che li avrebbe portati all’imminente separazione. È bastato dire questo per captare l’attenzione dell’Italia tutta.

Nulla c’era di vero come ha subito detto il Pupone e ribadito più volte Ilary in tv in diverse interviste. Ma questo è bastato per riaccendere l’attenzione su di loro e anche sui suoi figli.

Certamente Chanel, la secondogenita della coppia, è la più attenzionata. I “gossippari” non si perdono nulla di lei ed i più attenti hanno notato come proprio nei giorni della bufera mediatica mamma Ilary abbia spifferato il segreto mai detto fino a quel momento. Ecco tutti i dettagli.

Chanel Totti, tutto finisce sui social: cosa ha combinato Ilary

Privacy è la parola che ha sempre distinto Ilary Blasi e Francesco Totti, soprattutto quella familiare. Per quanto siano famosi cercano sempre di passare in sordina, anche nelle loro uscite romane. E lo stesso vale per i figli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Charlene di Monaco, sguardo perso nel vuoto: dalla malattia alla crisi con Alberto. Difficoltà senza fine

Anche l’esposizione mediatica dei tre ragazzi tramite i loro account è sempre contenuta. A volte però scappano dei particolari che non sfuggono ai fan più attenti. L’ultima volta è stata Ilary infatti a spoilerare come Chanel abbia finalmente una stanza tutta per sé e non la condivida più con la sorellina Isabel come si era reso evidente durante il lockdown.

Oltre a questo tutti i follower della presentatrice hanno potuto vedere nel dettaglio come è arredata la stanza. Semplicità e linee moderne, così potremmo definire la scelta della giovane Totti.

Letto contenitore al centro con copriletto in grgio e mobili bianchi. Di fronte una parete attrezzata con tv, alcuni libri e borsette sulle mensole ed un quadro del brand di moda di cui la giovane porta il nome. Dal lato sinistro la scrivania ed il balcone con tende bianche e grigie in abbinamento al resto dei colori della stanza.

Mamma Ilary torna da Milano dopo la puntata de “L’Isola dei Famosi” e trova Chanel insieme al fratello Cristian ed un suo amico intenti ad aprile una teca contenente i risparmi dei giovani.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Laura Torrisi, la FOTO della figlia avuta da Pieraccioni. Fan impazziti: “è identica a te”

La presentatrice chiede cosa stanno facendo e avverte Chanel di “non farsi fregare”. Una Story simpatica, che racconta una normale quotidianità familiare e che involontariamente ha mostrato a tutti la stanza di Chanel.