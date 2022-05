La principessa sui social è stata presa di mira dopo aver pubblicato un bellissimo primo piano al viso, qualcosa però non torna.

Giornalista classe 1986, Charlotte Casiraghi non ha mai amato le etichette e tantomeno il titolo di principessa nonostante sia la figlia secondogenita della principessa Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi.

In una recente intervista di un emittente francese, ha infatti precisato che il suo appellativo è fin troppo pomposo e sopra le righe:

“Non chiamatemi principessa. Non lo sono. Mia madre lo è, non io. Sono nipote di un capo di stato e proprio per questo ho dei doveri di rappresentanza. Ma niente di troppo pressante ed eccezionale”.

La giovane artista oltre ad essere ambassador per Chanel, ha uno stile tutto suo che traspare visibilmente in ogni scatto da lei pubblicato nel suo profilo Instagram sempre molto seguito dai fan della famiglia reale. L’ultimo condiviso però ha scosso molti, sembra che qualcosa non torni sul suo viso. Verità o impressione sbagliata?

Charlotte Casiraghi bellezza che stende, anche se i fan si dividono

PER VEDERE LO SCATTO INCRIMINATO DI CHARLOTTE, VAI SU SUCCESSIVO