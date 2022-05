Chiara Biasi è appena tornata a Milano dopo un weekend strepitoso in Sicilia all’insegna dell’amicizia

Chiara Biasi è una delle influencer più amate dal pubblico italiano che insieme alla sua amica Chiara Ferragni si è fatta strada nel mondo dei social e non ha più mollato la presa.

Ed è proprio in occasione del trentacinquesimo compleanno dell’imprenditrice cremonese che le due sono volate in Sicilia per festeggiare nel modo più cool che ci sia. Da giorni il web è ricco di foto e video del weekend appena passato.

Chiara Biasi, il vestito da urlo dell’influencer più glamour – FOTO

Chiara Biasi non ha potuto fare a meno di condividere con i fan alcuni scatti della serata targata Chiara Ferragni. L’influencer e amica della festeggiata ha indossato un vestito nero con un buco alla pancia.

Eleganza e originalità non potevano mancare, ancora una volta la Biasi è riuscita a farsi valere e a lasciare il segno. La collana l’ha resa ancora più seducente.

I capelli semi raccolti e un trucco quasi inesistente hanno fatto uscire la parte sua parte più naturale e genuina. “Hai vinto il premio come migliore presenza dell’anno così…adoro”, ha scritto qualcuno sotto all’ultimo post che è già diventato virale e poi ancora “Chiara versione illegale”.

Non poteva mancare il commento della sua migliore amica Chiara Ferragni che non ha potuto fare a meno di lasciare tanti cuori sotto alle foto. Le scarpe sono state la ciliegina sulla torta: un paio di sandali alti sulle tonalità del viola.

I follower sono curiosi di vederla in altre occasioni che non tarderanno ad arrivare, visto che adesso tutto sembra essere tornato alla normalità e gli eventi dei vip sono alle porte. Intanto, sui social, la Biasi mostra il suo ultimo progetto professionale: finalmente è uscita la nuova collezione di costumi da bambina. I fan già la adorano.