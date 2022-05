“Non mi stanco mai di guardarti”, Cristina D’Avena incantevole raccoglie il più bello dei complimenti – FOTO

La voce amatissima ieri sera è stata la madrina d’eccezione per la chiusura del fortunato programma condotto da Enrico Papi. Avete visto il suo abito?

Sono passati quasi quarant’anni da quando ha fatto il suo primo debutto nel mondo della tv cantando le sigle dei cartoni animati più amati. Eppure per Cristina D’Avena il tempo sembra essersi fermato tanto che anche oggi appare come una ragazzina cresciuta a cui non è mai stata tolta la magia del racconto che per anni ha affascinato intere generazioni di appassionati.

Ieri sera è stata ospite d’onore per la puntata conclusiva del programma di Enrico Papi in cui le è stato conferito il ruolo di postina d’eccezione. In molti non le hanno tolto gli occhi di dosso un secondo, il look scelto e le esibizioni sul palco che ha portato hanno fatto battere il cuore a migliaia di italiani collegati alla tv.

Cristina D’Avena come fata turchina, maxi abito di tulle rosso e scollatura estrema

“SIETE SINTONIZZATI SUL 5?? 💥❤️ È stata un’esperienza indimenticabile…Grazie a tutto lo staff…Siete stati stupendi e grazie @enricopapiofficial per avermi chiamata a far parte di questa squadra! ❤️❤️”.

Questo il messaggio che la bella Cristina ha lanciato ai fan poco prima della messa in onda della puntata (registrata) di “The Big Show”. Mentre lei era a Torino, sotto un forte acquazzone che però non ha impedito ai fan di assisterla sorridente sul palco dell’Eurovision, la cantante intanto era su Canale 5 con un abito da mille e una notte che ha fatto innamorare chiunque si fosse sintonizzato.

Per lei è stato scelto un abito principesco rosso scarlatto super vaporoso lungo fino ai piedi, stretto in vita e senza spalline, il tutto impreziosito da un giubbotto in pelle nera per darle un tocco grintoso e inaspettato.

Cristina ha davvero però spiazzato tutti, nonostante la regalità dell’abito, impossibile non notarne la scollatura estrema e il seno strabordante. Un fascino irresistibile che ha portato a migliaia di like in poche ore e commenti estasiati a corredo del post Instagram pubblicato:

“Sei fantastica criii😍”, “Ovvio che si.. Non mi stancherò mai di guardarti e ascoltare le tue canzoni❤️😍”, “Cristina La Regina Delle Fate🧚”, “Meriti un programma tutto tuo che valorizzi il tuo potenziale e il tuo talento versatile e non solo di far parte di una squadra❤️”