“Vorrei rinascere per essere te”. Elena D’Amario chiusa in gabbia: il fisico impossibile che fa crescere l’invidia – FOTO

Elena D’Amario. Riflettori puntati sulla straordinaria ballerina che incantato il Teatro Ariston durante lo scorso Festival di Sanremo. Ricordate la sua performance? Indelebile

Una delle serate più attese del “Festival di Sanremo” è quella dedicata alle cover. Da qualche anno a questa parte, infatti, oltre alle canzoni in gara, i vari partecipanti portano sul palco dell’Ariston delle reinterpretazioni di brani di altri cantanti celebri, spesso accompagnati da illustri colleghi.

Durante la 72esima edizione, Elisa Toffoli (giunta poi in seconda posizione finale con “O forse sei tu”) ha sorpreso tutti quanti esibendosi in un rifacimento del brano “What a feeling” (storica colonna sonora del film “Flashdance”), preferendo dare spazio non solo alla musica ma anche alla grande danza. Ad accompagnarla, infatti, è stata la ballerina Elena D’Amario in un’esibizione magistrale che ha lasciato tutti senza fiato. A distanza di tre mesi ancora se ne parla con entusiasmo.

Elena D’Amario: tutto sulla ballerina che ha incendiato Sanremo con la cantante Elisa

Gli spettatori più attenti si sono certamente accorti che Elena D’Amario non era di certo un volto nuovo del piccolo schermo.

Prima della sua esibizione al 72esimo Festival di Sanremo, infatti, è stata concorrente della nona edizione di “Amici di Maria De Filippi” (stagione 2009/2010). Giunse all’epoca al secondo posto sul podio di danza, alle spalle del celebre Stefano De Martino.

Durante il talent show intraprese una relazione con un altro illustre partecipante, il cantautore Enrico Nigiotti. Ha poi frequentato il collega ballerino Alessio La Padula, ma si sono detti addio definitivamente lo scorso anno.

Una volta uscita dalla famosa scuola televisiva di Canale 5, Elena D’Amario è diventata la prima ballerina della Parsons Dance Academy negli Stati Uniti, tuttavia è tornata spesso nel programma della De Filippi nelle vesti di professionista e coreografa. Inoltre, oltre a Elisa, ha collaborato con altri nomi importanti del panorama musicale nostrano come Nek, Emma Marrone, Jovanotti e Achille Lauro.

Seguitissima su Instagram con oltre 1,3milioni di follower, propone scatti magnifici delle sue novità mettendo in risalto il suo fisico da atleta, scultoreo, muscoloso, talmente perfetto da sembrare irreale.

Tanta invidia (benevola) nei suoi confronti e profonda ammirazione dei fan. Qualcuno infatti, le scrive tra i commenti: “Sei soltanto incanto” e “Vorrei rinascere per essere te”.