Enrico Brignano esce allo scoperto e su Instagram lo confessa a tutti: è il momento più semplice e bello insieme ai suoi figli

Enrico Brignano si divide tra lavoro e famiglia. Il noto comico romano è tornato in tournee con un nuovissimo spettacolo, “Ma…diamoci del tu” che lo vede nuovamente protagonista nei teatri con la sua proverbiale comicità in un andirivieni tra il lei formale e quasi dimenticato ed un tu troppo usato oggi con una finta forma di confidenza.

Poi c’è la famiglia, la sua Flora Canto che a breve sposerà ed i loro due bambini. 10 anni d’amore ed una famiglia bellissima, per un’unione forte che adesso hanno deciso di formalizzare con il matrimonio che dovrebbero svolgersi a breve, tra giugno e luglio.

A marzo le pubblicazioni in Campidoglio ma ancora non c’è una data, almeno pubblicamente. L’attesa è tanta ed i fan della coppia non vedono l’ora di vederli finalmente marito e moglie.

Enrico Brignano e la decisione presa per i figli: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Brignano (@enricobrignano)

E così tra uno spettacolo ed un altro ed i preparativi per il matrimonio, Enrico Brignano è un papà trottola a tutti gli effetti. Ogni tanto però si fa uno strappo alla regola con delle reazioni che riempiono il cuore. E’ uno di questi momenti che il comico romano ha voluto condividere con il suo popolo social.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Cecilia Rodriguez, sapete cosa fa quando è con la sorella? Le IMMAGINI dicono tutto: “Che dirvi…”

Una foto commovente e piena di amore spiegata in un brevissimo botta e risposta tra padre e figlia. Abbracciato ai suoi piccoli se li coccola come solo un papà sa fare. Una foto anche un po’ sfocata ma piena di amore.

“Papà oggi non vai allo spettacolo? No amore stasera sto con voi…♥️”. Questo quello che Brigano ha scritto a corredo della foto per spiegare a tutti la semplicità e la bellezza che si cela dietro il rapporto con i figli, l’amore più grande ed unico che si possa provare nella vita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> Laura Torrisi, la FOTO della figlia avuta da Pieraccioni. Fan impazziti: “è identica a te”

Per lui i commenti e le belle parole si sprecano: Tosca D’Aquino, Rita Dalla Chiesa e molti altri fan “comuni” mandano dei cuori all’attore e a questa bella cartolina che ha condiviso con il web. Un momento di quotidianità che stringe il cuore.