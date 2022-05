L’Eredità, Flavio Insinna rimane di sasso di fronte a quanto rivelato dalla concorrente: il conduttore non ha potuto far a meno di chiedere spiegazioni

La puntata de “L’Eredità” in onda ieri sera ha visto la concorrente Roberta arrivare alla fase della “Ghigliottina” con in palio un montepremi di ben 150mila euro. Purtroppo, tuttavia, la campionessa in carica non è riuscita ad azzeccare la parola che avrebbe unito le cinque proposte da Insinna.

Roberta, che avrebbe dovuto scrivere “appetito“, ha invece azzardato il termine “tempo“, che si è rivelato scorretto. Il conduttore, nell’accoglierla, l’ha ovviamente spronata a dare il tutto per tutto in vista della sfida di quest’oggi.

A pochi minuti dall’inizio degli “Abbinamenti”, tuttavia, Flavio Insinna si è dovuto interrompere a causa di un fatto inatteso. La frase pronunciata dalla partecipante ha lasciato di stucco il conduttore, nonostante quest’ultimo si riveli sempre in grado di gestire gli imprevisti del mestiere. A cosa era dovuto il turbamento di Insinna? Scopriamolo insieme.

L’Eredità, Flavio Insinna non si trattiene e apostrofa la concorrente: “mi devi una spiegazione”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Barbara D’Urso scatenata a Pomeriggio 5: “anche io ho due figli e…”

“Sono una food blogger e food stylist“: queste le prime parole pronunciate dalla concorrente Liliana durante la sua presentazione. A “L’Eredità”, persino i suoi colleghi di gioco non hanno mancato di strabuzzare gli occhi di fronte a quanto udito. Nessuno, a quanto sembrava, aveva mai sentito parlare di questo tipo di impiego.

Mentre il pubblico si interrogava rispetto alla questione, Flavio Insinna si è fatto avanti ed ha chiesto alla concorrente di specificare quanto affermato. “Questa me la devi spiegare…” – ha esordito in maniera confusa il presentatore, per poi aggiungere – “che caspita significa food stylist?“.

La partecipante, divertita e al contempo imbarazzata per via delle domande del conduttore, si è subito adoperata per chiarire la natura del proprio impiego. Liliana, che lavora attraverso i social media, si occupa di creare contenuti richiesti proprio da tutte quelle realtà che si occupano di cibo. “Sistemo il cibo per renderlo fotografabile” ha spiegato la concorrente, in riferimento al termine “stylist”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Mattia Briga a Uomini e Donne: Maria lo riconosce e reagisce così

Una spiegazione che è parsa convincere e soddisfare il padrone di casa. In pieno mood “cibo”, Flavio non ha mancato di commentare il siparietto con un’osservazione a dir poco goliardica: “bene, quindi io arrivo quando tu hai finito di lavorare!“.