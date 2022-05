Scontrino fortunato le salva la vita: vincita da 100mila euro. Ecco dove

Uno scontrino fortunato salva la vita a una cliente. L’inattesa vincita, di oltre 100mila euro, fa dimenticare i Gratta e Vinci.

“Il sogno di un futuro sereno“, spiega la donna ritrovatasi di fronte a un cambiamento radicale della sua vita grazie all’incredibile vincita scoperta in queste ore, non è più un miraggio. Oltre ai “Gratta e Vinci“, che spesso attirano l’attenzione dei clienti nelle ricevitorie di tutto il territorio italiano, vi è difatti un’alta soluzione che potrebbe premiare le esigenze dei più bisognosi.

La testimonianza della vincitrice, residente nel cuore della Capitale, ha attirato la curiosità di molti utenti e appassionati di tale settore. Soprattutto in virtù delle dinamiche che hanno favorito la ormai tanto chiacchierata situazione.

Oltre i Gratta e Vinci, scontrino fortunato le salva la vita: vincita da 100mila euro

Il tutto, racconta la fortunata in questione, è stato reso possibile grazie ad un semplice acquisto tramite carta di credito in un supermercato. Quanto alla successiva indicazione del suo codice lotteria. Il servizio è a disposizione di tutti coloro che sono in possesso di un codice ufficiale e personale, a barre, generato dalla Lotteria nazionale.

Il codice è accessibile a tutti i cittadini maggiorenni che si accingono ad effettuare un acquisto superiore ad un euro e dopo aver inserito in precedenza le loro credenziali nell’apposito portale del sito ufficiale della Lotteria. Spesso, trattandosi in questo caso di una formalità, basterà indicare il proprio nominativo, i proprio dati anagrafici e il rispettivo codice fiscale.

Vi è, però, anche un’altra clausola da rispettare per i clienti. Ossia, la vincita è al momento riservata ai clienti che effettuano i loro acquisti con metodi di pagamento alternativi ai contanti. E che possano, dunque, essere rintracciabili in futuro.

La donna ha spiegato come, attraverso la stampa dello scontrino del suo acquisto, si sia generato istantaneamente il biglietto che l’avrebbe infine portata alla vittoria di ben 100mila euro.

L’inattesa somma le ha permesso, come ha lei stesso dichiarato, di completare con anticipo l’ingente pagamento del suo mutuo. Nonché di migliorare nettamente la sua qualità della vita. Il suo più grande ringraziamento sarà, infine, rivolto allo Stato. Ma anche “all’Agenzia Accise Dogane e Monopoli“. Queste avrebbero il merito aver reso possibile il suo desiderio più grande.