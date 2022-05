Laura Torrisi pubblica un dolcissimo scatto della figlia avuta da Leonardo Pieraccioni: fan impazziti, è davvero identica alla mamma!

L’abbiamo conosciuta come concorrente del “Grande Fratello” ed in seguito come protagonista della commedia “Una moglie bellissima” (2007). Le prime esperienze televisive di Laura Torrisi, pur diverse tra loro, non mancarono di farle guadagnare ampi consensi da parte del pubblico italiano.

Sul set del film diretto da Leonardo Pieraccioni, tra l’altro, la nativa di Catania formò con quest’ultimo un sodalizio non solo a livello lavorativo, ma anche e soprattutto sentimentale. La relazione tra Laura e il regista, iniziata nel 2007, ebbe fine sette anni dopo con immenso dolore da parte di entrambi.

La Torrisi, di quell’amore travolgente e appassionato, custodisce con sé il dono più prezioso: la figlia Martina nata nel 2010. L’attrice, che è apparsa sempre piuttosto restia a condividere scatti della bambina, lo ha fatto solamente qualche giorno fa attraverso un post davvero emozionante. I fan, nell’ammirarla, non hanno potuto far a meno di notare l’incredibile somiglianza…

Laura Torrisi, la FOTO della figlia avuta da Pieraccioni. Fan impazziti: “è identica a te”

Nonostante l’amore tra i due sia terminato ormai più di otto anni fa, Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni condividono il bene più prezioso di cui la vita avrebbe mai potuto far loro dono: la figlia 12enne Martina.

Sia mamma Laura che papà Leonardo si dichiarano innamorati pazzi della bambina, nata nel 2010 a coronamento di un sentimento d’amore travolgente e autentico. Martina, che rappresenta il fulcro dell’esistenza della coppia, contribuisce ad arricchire le giornate del regista e dell’attrice.

Proprio quest’ultima, attraverso una recentissima compilation, ha voluto condividere degli scatti in compagnia di Martina. Mentre la figlia è distesa sulle gambe della mamma, la Torrisi le accarezza i capelli sfoggiando il suo sorriso più genuino. “Uno dei pochi momenti di mammite acuta!” ha scritto Laura, che negli scatti sembra letteralmente scoppiare di gioia

Gli utenti, oltre a constatare la bellezza infinita della foto, non hanno potuto evitare di mettere in luce un dettaglio davvero incredibile. “È identica a te!“, “Due gocce d’acqua” hanno commentato i fan, increduli nello scoprire quanto Martina, di fatto, assomigli ogni giorno di più alla mamma più famosa.