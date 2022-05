“Ti rapirei adesso”, Martina Colombari alza l’asticella: l’obiettivo ravvicinato rende tutto illegale – FOTO

Martina Colombari annienta la concorrenza delle showgirl dello spettacolo e invita i fan al delirio più totale: la visuale ravvicinata è solo per cuori forti.

Da molto tempo non la riuscivamo a vedere in queste vesti e invece è bastato poco per Martina Colombari ritornare a ruggire come una volta.

L’ex Miss Italia, incoronata regina delle bellezze nel Belpaese nel 1991 ha avuto una carriera in crescendo subito dopo il premio rilasciatole da Fabrizio Frizzi.

Da quel giorno, la vita di Martina è cambiata in meglio tra avventure sotto i riflettori e opportunità professionali di grande prestigio che ad oggi la riconoscono come uno dei volti più navigati del panorama dello spettacolo.

Da sempre condivide letto e tetto con l’ex difensore del Milan, Alessandro Costacurta. La coppia vive una storia d’amore da sogno, che pare non aver quasi mai conosciuto momenti di difficoltà che li avrebbero costretto a delle riflessioni

Martina Colombari, la visuale ravvicinata manda i fan al manicomio: un sogno ad occhi aperti

