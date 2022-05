“Che stacco di coscia!”, Matilde Brandi icona di stile: anche in pigiama fa innamorare, i fan approvano – FOTO

La ex gieffina ha stregato i cuori dei fan vestendo un look da camera intimo e seducente, le gambe toniche sono un sogno a occhi aperti.

Ballerina, showgirl, conduttrice, attrice, influencer amatissima e una solarità da vendere. Tutto questo è condensato nella figura di Matilde Brandi, una delle ex gieffine più amate della storia del programma di Canale 5.

Nata a Roma nel 1969 ma con sangue romagnolo da parte dei entrambi i genitori, Matilde ha il fuoco dentro e sui social, dove è attivissima, non passa occasione in cui la sua nutrita community di 520mila fan, non assorba la sua irruente tenacia e forza d’animo che si percepisce in ogni attività da lei affrontata.

L’ultima in ordine di tempo la vede come imprenditrice e volto di una nuova campagna di biancheria da camera, ha infatti avviato una mini capsule collection con un’azienda storica italiana datata 1971. Ecco di cosa di tratta.

Matilde Brandi imprenditrice di successo…di pigiami e lingerie. Una favola!

La didascalia al suo ultimo post Instagram così recita: “Pigiami in cotone del nostro marchio brevettato Peperoncino. Sono disponibili modelli femminili e maschili ad un prezzo speciale di €4,99 al pezzo sul sito www.maliziashop.it e nei negozi Malizia. Grazie @maliziashop.it”.

Ebbene sì, la meravigliosa Matilde si è lanciata nella moda leggera e facile dei completi e pigiami da casa con il marchio Peperoncino che insieme a Malizia ha stretto una solida collaborazione che siamo sicuri durerà ancora a lungo.

Lei ha colto l’occasione del lancio dei modelli estivi, per indossare proprio un pigiama della nuova collezione che ha fatto letteralmente innamorare migliaia di fan.

T-shirt e mini shorts blu oltremare con fantasia a micro pois bianchi e passamaneria sul tessuto per un tocco frivolo ma decisamente aggraziato. La conduttrice ha però giocato sporco, ha infatti mostrato le gambe toniche e snelle in primo piano, un tuffo al cuore davvero illegale che ha fatto letteralmente cadere ai suoi piedi gli ammiratori più fedeli.

I messaggi ricevuti raccontano l’approvazione per questo scatto mozzafiato: “Sempre al top…che donna🔥”, “Che stacco di coscia!!!😂❤️❤️❤️”, “e sei bellissima anche in pigiama😍”, “Tu… coincidenza miracolosa del reale con l’immaginario…”.