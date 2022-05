Maria De Filippi ha riconosciuto Mattia Briga a Uomini e Donne: non se n’era accorto nessuno, nemmeno la tronista Veronica…

Nonostante Veronica Rimondi sia arrivata in trasmissione con netto ritardo rispetto al collega Luca Salatino, la tronista ferrarese ha già avuto modo di farsi conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale Cinque. Elegante, posata, ma al contempo anche diretta e determinata, la giovane ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per sedere sul trono tanto ambito.

Tra i suoi corteggiatori non è certamente sfuggito l’affascinante Andrea. Il personal trainer, che inizialmente non venne notato da Veronica, riuscì a spiccare tra tanti altri pretendenti proprio per il suo diverbio con Tina Cipollari. All’epoca, infatti, il giovane dimostrò un carattere che non era passato inosservato agli occhi di Veronica.

Quest’oggi, martedì 10 maggio, è andata in onda la terza esterna della coppia, la cui frequentazione sembra proseguire in maniera più che positiva. Proprio al termine della clip mandata in onda, tuttavia, Maria De Filippi ha interrotto il confronto tra i due per evidenziare un particolare che era sfuggito a molti: nessuno riusciva a crederci, e invece era proprio lui…

Mattia Briga a Uomini e Donne: Maria lo riconosce e reagisce così

Durante l’esterna tra Veronica Rimondi ed il suo corteggiatore Andrea è accaduto davvero di tutto. La coppia, solamente la scorsa puntata, aveva battibeccato a seguito del forte interesse che la tronista aveva manifestato per Matteo, rivale di Andrea.

Il personal trainer, durante l’uscita, ha ovviamente cercato di chiarire la questione con la diretta interessata. “Mi è solo dispiaciuto vedere che ti sei concentrata solo su di lui” – ha protestato il pretendente, a cui la Rimondi ha replicato con un secco – “lo sai che mi piace molto“.

Successivamente, i due hanno deposto l’ascia di guerra arrivando persino a condividere un lungo e tenero abbraccio. “Voglio che ascolti questa canzone” ha chiesto Andrea alla tronista, prima di accoglierla fra le proprie braccia per ballare con lei sulle note del singolo scelto.

In puntata, al termine della messa in onda dell’esterna, Veronica ha confermato quello che il pubblico aveva appena avuto modo di vedere. “Con lui è un crescendo, questa è stata l’esterna più bella della settimana” ha confermato la Rimondi, ma la De Filippi pareva assorta in tutt’altri pensieri.

Ad un certo punto, Maria non ce l’ha più fatta a trattenersi e ha dovuto necessariamente esternare ciò che le stava passando per la testa. “Ma la canzone che hai scelto era di Briga?” ha domandato la conduttrice al corteggiatore, che ha risposto in maniera affermativa.

“Sì, lo reputo il miglior cantante a livello italiano” ha confessato Andrea, che con l’ex concorrente di “Amici” condivide un’amicizia di lunga data. La conduttrice, che è parsa piacevolmente sorpresa dalla scelta del corteggiatore, non ha mancato di aggiungere con dolcezza: “l’ho riconosciuto dalla voce“.

Un dettaglio che era passato inosservato agli occhi dei più, e che tuttavia la De Filippi, che conosce benissimo Mattia Briga, non ha potuto far a meno di sottolineare. Nonostante siano trascorsi molti anni dalla sua avventura ad “Amici”, il cantante occupa ancora un posto speciale nel cuore della conduttrice.