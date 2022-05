Mercedesz Henger nuova Conquistadora de “L’Isola dei Famosi”: da oggi cambia tutto, telespettatori increduli – FOTO

La figlia di Eva Henger è rimasta nell’Isola dopo il ricovero in ospedale della mamma, le cose però per lei sembrano andare per il verso giusto.

Sono state molte le critiche che hanno sommerso Mercedesz Henger negli ultimi giorni. La scelta infatti di restare nell’Isola mentre la madre è ricoverata a Roma a seguito dell’incidente subito a fine aprile, sembrano averla sommersa a tal punto che Eva, direttamente dall’ospedale ieri ha deciso di parlare. Intervistata da Barbara D’Urso ha spiegato che è stata lei stessa a suggerire all’amata figlia di continuare il suo percorso nel programma, di “non rinunciare a ciò che le piace”.

Rinvigorita da tale messaggio, la bellissima classe 1991, ha dato prova nella puntata di ieri sera di tutta la forza di cui era in possesso, tanto che ha ottenuto il risultato sperato eliminando le altre concorrenti, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli.

Mercedesz Henger “hai fatto vedere che bella persona sei”. La giovane conquista i cuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Nella puntata dell’Isola dei Famosi in programma ieri sera, i naufraghi hanno votato per salvare una sola tra le “Conquistadoras” Mercedesz Henger, Maria Laura de Vitis e Fabrizia Santarelli. La giovane influencer ha però sbaragliato le avversarie e ha portato a casa la vittoria tanto ambita, forte anche del sostegno della madre che dal letto dell’ospedale tifava per lei.

Sul suo profilo Instagram il gruppo che le gestisce la comunicazione social a distanza non ha potuto non festeggiare questo risultato così importante.

Si legge infatti: “La nostra fantastica #Mercedesz è stata scelta come #Conquistadora che rimane sull’ #isola 😍 Hai fatto vedere già che bella persona sei. Vai avanti così, che qui noi ti amiamo tutti. Da sempre ❤️🎈Guardate che sorriso, si illumina ☀️”.

Nel carosello di foto sono diverse le foto di Mercedesz abbracciata con Edoardo Tavassi con cui sembra stia sbocciando l’amore con la A maiuscola. Al momento i due restano vaghi ma le foto e i video che li ritraggono insieme raccontano una realtà decisamente diversa. Molti sostengono che sarà solo questione di giorni prima che la fiamma della passione li catturi.