Michela Quattrocciocche e Giovanni Naldi: lo scatto d’amore in mare che rapisce al primo sguardo. Così belli da fare invidia

Quando hanno annunciato la fine della loro storia d’amore, Michela Quattrociocche e Alberto Aquilani hanno lasciato i fan senza parole. Una delle coppie più belle dello sport e dello spettacolo, quasi una certezza che crollava. Ora, a distanza di tempo, tutto ha un altro sapore.

Entrambi si sono rifatti una vita, lei accanto a Giovanni Naldi “presentato” sui social ormai da tempo, lui con Francesca Borlenghi definita “il miglior regalo del 2021” con la quale è uscita allo scoperto recentemente. Ad unire ancora la ex coppia le loro splendide bambine Aurora di 11 anni e Diamante di 7.

Oggi Michela ha 33 anni, è ancora giovanissima e anche se ha già un passato importante alle spalle, si gode questi anni meravigliosi, di mamma innamorata delle sue bambine ma anche di donna che ha ritrovato il sorriso.

Michela Quattrocciocche e Giovanni Naldi: intesa che fulmina

Michela Quattrocciocche e Giovanni Naldi sono affiatatissimi. Ormai fanno coppia fissa da diverso tempo e lui ha saputo ridare il sorriso all’attrice dopo la fine del suo matrimonio con Aquilani. Basta guardarli insieme per capire che la sintonia ed un legame forte ed inteso è quello che li unisce.

Ne è prova l’ultimo scatto pubblicato dall’attrice che la ritrae tra le braccia del suo lui in una posa che sembra quasi uscita da una pubblicità. In costume, seduti su una piattaforma in mezzo al mare, si scambiano dolci effusioni.

Michela abbraccia lui mettendogli la mano nei capelli, Naldi la bacia sul collo e nasconde il viso dietro il suo braccio. Sono bellissimi ed in perfetta forma. Lo scatto è una vera cartolina d’amore. Per loro i commenti si sprecano: immancabile quello dell’amica Laura Chiatti che dice “voi insieme siete la luce ❤️” e molti altri che aggiungono complimenti su complimenti.

Tra tutti spicca però quello di un utente che definisce Michela ed il suo Giovanni come in “Una pubblicità di Dolce e Gabbana”. Come dargli torto: così seducenti, innamorati e belli da non avere nulla da invidiare ai modelli scelti dal noto brand di moda.