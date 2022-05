Mikaela Silva spopola in una versione autentica: l’avete mai vista così? Il pubblico stenta a crederci.

L’abbiamo conosciuta come velina di “Striscia la notizia” e in quell’occasione ha subito lasciato il segno. Il suo modo di fare, il suo sorriso e quella bellezza fuori dagli schemi le hanno fatto conquistare milioni di fan.

Oggi, a distanza di anni, Mikaela Silva è molto diversa e sui social sfoggia i suoi scatti migliori. Qualcuno stenta a riconoscerla, ecco com’è cambiata nell’ultimo periodo e cosa fa dopo aver lasciato gli studi di Mediaset.

Mikaela Silva, dal fondoschiena al sorriso unico: è divina – FOTO

Seguita da più di centocinquantamila follower, Mikaela Silva non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate.

Sono in tanti a chiedersi che cosa faccia adesso che non lavora più negli studi Mediaset a quanto pare è arrivata la risposta. Attualmente si trova a Parigi, non sappiamo se per motivi personali o professionali, ma una cosa è certa: sembra un’altra persona rispetto a prima.

Siamo stati abituati a vederla con i capelli sciolti e chiari, oggi invece, si mostra con il colore originale, un trucco quasi inesistente e i suoi lati migliori in primo piano.

Nelle ultime foto si presenta con un outfit casual ma accattivante, il fondoschiena è completamente scoperto e c’è chi non ha potuto fare a meno di notare il suo tatuaggio.

“Splendida e incantevole” ha scritto qualcuno sotto al post diventato già virale e poi ancora “Sei la perfezione”, qualcun altro ha aggiunto: “E cosa abbiamo qua, tanta ma tanta bellezza”.

Passano gli anni, le mode cambiano ma nonostante tutto Mikaela cerca sempre di rimanere se stessa e lo fa con tutta la grinta, l’intraprendenza e la determinazione che la contraddistinguono. “Striscia la notizia” è stato il suo trampolino di lancio, ora è il momento di guardare avanti e pensare ad un futuro ricco di progetti da realizzare.