Ieri la scoperta che le ha cambiato la giornata, chi avrebbe mai pensato ad una cosa del genere? Guardiamo il video e capiamo lo stato d’animo di Nicole.

La conosciamo per la sua partecipazione al docureality di Real Time e Discovery “Matrimonio a prima vista 2020” con cui è stata accoppiata ad Andrea Ghiselli.

Oggi però Nicole Soria ha voltato pagina e di quell’esperimento non ne vuole più sentire parlare. Ma siamo sicuri che questo non le sia piombato addosso a capolino come una porta in faccia ancora una volta? Vediamo e sentiamo le parole sconvolte con cui nelle ultime ore ha allarmato i suoi follower (e anche noi).

Nicole Soria ancora sposata con Andrea Ghiselli, lui però sta per diventare padre

“Oggi sono andata sul sito del Comune di Milano e scopro che sono ancora felicemente sposata…il mio divorzio non esiste da nessuna parte!”. Esordisce la giovane ieri in tarda serata nelle stories Instagram.

“Sono inca**ta nera, e il bello è che nasconderò queste stories a mia madre perché non vorrei darle l’ennesimo motivo per dirmi ‘te l’avevo detto’. Lei che era contraria a tutto quanto, al programma, alle nozze all’oscuro. Sono ancora sconvolta ora, devo metabolizzare”.

Trascorsa la nottataccia però stamattina Nicole ritorna sull’argomento e inizia a spiegare nel dettaglio come sono andate le cose. Racconta ancora dentro la sua auto, prima di andare a lavoro, che ieri mattina stava scaricando dal sito del Comune alcuni documenti che le serviranno per il rogito della casa nuova che probabilmente sarà pronta per fine anno.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Che stacco di coscia!”, Matilde Brandi icona di stile: anche in pigiama fa innamorare, i fan approvano – FOTO

Si accorge che è ancora coniugata con Andrea Ghiselli, le cui nozze sono state legalizzate proprio durante il corso del programma “Matrimonio a prima vista”, ma inizialmente non ci dà molto peso e si dirige in azienda. Solo dopo il turno di lavoro e il ritorno a casa inizia a concretizzare l’accaduto e capire che la situazione è più grave del previsto.

Come già raccontato più volte dagli stesso interessati, per le carte della separazione e poi del divorzio, servono tre firme da parte dei diretti interessati che vengono raccolte nel giro di circa un anno. Nicole e Andrea le hanno firmate ormai molti mesi fa ma probabilmente qualcosa non è andato per il verso giusto e ora i due sono ancora coniugati.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Sei un capolavoro”. Valentina Vignali strepitosa in bikini: un assaggio d’estate. In arrivo la novità più attesa – FOTO

Ricordiamo che il Ghiselli ora è in attesa del suo primo figlio da Francesca Musci, come prenderà la comunicazione la futura mamma? Noi attendiamo con ansia aggiornamenti sul caso che ha dell’inverosimile.