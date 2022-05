Sophie Codegoni e Matteo Ranieri: svelati i motivi della loro rottura

Sophie Codegoni e Matteo Ranieri si sono lasciati poche settimane dopo l’inizio della loro storia a Uomini e Donne: ma cos’è successo davvero tra di loro?

Lei, tronista giovanissima ma sfacciata e intraprendente e lui, ragazzo bello e muscoloso ma timido da far paura. Erano così quando si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne, Sophie Codegoni e Matteo Ranieri. Per loro fu inevitabile iniziare a nutrire un sentimento reciproco e proprio per questo alla fine lei decise di sceglierlo.

Lei era rimasta spesso scottata dagli uomini, aveva un carattere molto difficile per questo a causa di una brutta esperienza amorosa che aveva avuto la sua mamma qualche anno prima. Da allora, aveva fatto fatica a fidarsi degli uomini e pensava che fossero tutti uguali proprio come quello lì. Quando ha conosciuto Matteo, ha trovato in lui la possibilità concreta di tornare a fidarsi, dal momento che lui era un bravissimo ragazzo.

Matteo Ranieri e Sophie Codegoni: i motivi della loro rottura

Purtroppo, però, la loro storia non è durata affatto. Giusto il tempo di uscire dal programma, i due si sono lasciati e hanno intrapreso due strade diverse senza mai rivelare i motivi della loro rottura. Quando lei è partita per il Grande Fratello Vip a settembre, ha raccontato che Matteo nella vita reale si era rivelato l’opposto di quello che aveva conosciuto a Uomini e Donne.

Sempre nella casa, ha anche raccontato un aneddoto: lui si presentò da lei e le disse che sarebbe stato meglio lasciarsi, perché non la vedeva una ragazza adatta a lui. Avevano due stili di vita troppo diversi e proprio per questo non se la sentiva di portare avanti la loro storia d’amore. Lei non ha mai capito bene cosa intendesse dire, per questo si è sentita presa in giro e tradita.

Ora però è tutta un’altra storia: lui grazie al suo ruolo di tronista ha trovato l’amore e così anche Sophie mesi fa nella casa più spiata d’Italia.