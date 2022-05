Benedetta Parodi ha mandato in tilt i fan mostrandosi divina. La conduttrice non smette di stupire: la visione alza la temperatura.

Temperatura del web in rialzo a seguito all’ultimo post condiviso su Instagram da Benedetta Parodi. La nota conduttrice torna a stupire i fan sfoggiando una mise travolgente, con cui ha messo in risalto le sue curve incredibili.

Nata 49 anni fa ad Alessandria, il suo fascino è intramontabile tanto che per lei il tempo sembra essersi fermato. Dopo un percorso da conduttrice dei telegiornali, è sbarcata nel mondo della cucina portando questo settore sugli schermi.

Noti i suoi format in cui si riprendeva intenta ai fornelli, come famosi i suoi libri e i suoi contenuti social. Negli anni ha costruito un incredibile percorso approdando anche alla guida “Bake off Italia”.

Successo dopo successo, i fan sono sempre rimasti al suo fianco, tanto che su Instagram è seguitissima: 1 milioni i suoi follower, estasiati dai suoi scatti quotidiani travolgenti. L’ultimo apparso sul suo feed incredibile, non è da meno scatenando subito un tripudio di cuori e commenti.

Benedetta Parodi torna a far sognare i fan: il look accende la fantasia

