“Sei un capolavoro”. Valentina Vignali strepitosa in bikini: un assaggio d’estate. In arrivo la novità più attesa – FOTO

Valentina Vignali. Sul profilo Instagram della sensuale modella e atleta arrivano scatti che anticipano l’estate. C’è un motivo ed è lei stessa a svelarlo: grande novità

Sfogliando il profilo Instagram della bella Valentina Vignali possiamo renderci conto di come siano stati intensi gli ultimi giorni per lei. La famosa cestista, infatti, è fuori dai confini nazionali ormai da parecchi giorni. Tappa principale del suo viaggio è stata gli Stati Uniti. Ha partecipato al festival musicale Coachella che si è tenuto lo scorso aprile in California, come di consuetudine.

Ha poi abbandonato il glamour e la frenesia di una città importante come Los Angeles per passare dall’altra parte della costa, giungendo infine a Turks e Caicos, isole paradisiache delle Bahamas. Come la stessa Vignali ha riferito, la sua non è stata del tutto una vacanza. É andata così lontano per un motivo ben specifico. Scopriamo quale.

Valentina Vignali: ancora un progetto straordinario in arrivo

Valentina Vignali è una donna dai talenti poliedrici: instancabile atleta, è nella rosa della squadra di pallacanetro Virtus Pavona. Tuttavia, già da tempo porta avanti una carriera parallela di modella e influencer.

E ci riesce con grande successo. Basta dare un’occhiata al contatore sul suo profilo Instagram per avere un’idea; al momento segna oltre 2,5milioni di follower.

Per tutti loro è arrivata oggi una bella novità. É uscita la nuova capsule collection di costumi da bagno, disegnata interamente da lei, in collaborazione con l’azienda 2bekini. Non è la prima volta che si cimenta in un progetto del genere. Già l’anno scorso era stata prodotta una linea che portava la sua firma.

A quanto pare il primo tentativo è stato talmente gradito dagli utenti che anche per l’estate 2022 sarà possibile acquistare un capo da mare realizzato da Valentina Vignali.

Per lo shooting fotografico delle precedente collezione era stata scelta la suggestiva location di Lampedusa, quest’anno si vola dall’altra parte del mondo; ecco svelato il motivo per cui la modella si trovava a Turks & Caicos.

Ogni scatto mostra non solo il design dei costumi 2beki ma anche la fisicità prorompente della Vignali che si presta, ovviamente, come testimonial della sua stessa creazione. “Sei un capolavoro” – scrive un fan tra i commenti.

I costumi saranno nei seguenti colori: verde militare, oro, nero e champagne; ce n’è per tutti i gusti. “Io li amo, spero che vi piacciano” – non resta che fare un salto sui social della simpatica influencer e scegliere il preferito di stagione.