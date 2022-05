Barù senza pudore sul GF Vip: “volevo solo prendermi i soldi e farci…”

Barù ha sganciato una vera e propria bomba in relazione al “GF Vip”: le affermazioni dell’ex gieffino non potevano assolutamente passare inosservate

Rosalindà Cannavò, conduttrice di “Casa Chi”, ha a lungo corteggiato l’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Gherardo Gaetani – noto come Barù -, affinché quest’ultimo le concedesse un’intervista. L’ex gieffino, solo di recente, ha acconsentito alla richiesta dell’attrice e si è sottoposto alle domande implacabili dei giornalisti suoi collaboratori.

Quello che è emerso durante il confronto con gli esperti ha lasciato letteralmente di sasso i numerosissimi fan del “GF Vip”. Barù, su domanda dei giornalisti, ha spiegato senza giri di parole il motivo per cui ha deciso di prendere parte al reality.

Come rivelato dall’ex concorrente, fondamentale sarebbe stato lo zampino di suo zio, Costantino della Gherardesca. A tal proposito, l’uomo che ha stregato il cuore della vincitrice Jessica Selassié si è lasciato andare ad una dichiarazione che definire clamorosa è davvero riduttivo.

Barù senza pudore sul Grande Fratello Vip: “volevo solo prendermi i soldi e farci…”

Durante l’intervista rilasciata ai microfoni di “Casa Chi“, il nipote di Costantino della Gherardesca ha ammesso senza alcun freno il motivo per cui ha accettato di partecipare al “GF Vip”. A detta di Barù, infatti, lo zampino di suo zio si sarebbe rivelato fondamentale nella delineazione del suo compenso.

“Grazie a lui mi è stata concessa una somma importante” ha spiegato l’ex gieffino, che nel confrontarsi con i giornalisti non ha prestato minimamente attenzione alla portata delle sue affermazioni.

“All’inizio volevo solo fare un po’ di soldi e aumentare i miei followers“: questo il reale motivo che, perlomeno in un primo momento, spinse l’ex concorrente ad accettare la proposta degli autori del “GF Vip”. Successivamente, tuttavia, le cose si sono messe in maniera molto diversa per il nipote di Costantino della Gherardesca.

“L’affetto del pubblico mi ha lusingato, vuol dire che sono stato capito” ha chiosato Barù, a cui l’esperienza nel reality di Canale Cinque avrebbe regalato emozioni a dir poco incomparabili.