Chanel, tra due giorni il traguardo più emozionante: la figlia di Totti è in fibrillazione

Chanel Totti, mancano solamente due giorni al traguardo più emozionante di tutti: la figlia di Ilary e Francesco è in fibrillazione

I fan che seguono con costanza tutto quello che accade nella vita di Chanel Totti possono beneficiare di una clamorosa novità. Di recente, infatti, la figlia di Ilary e Francesco ha aperto un ulteriore account ufficiale, attraverso cui ha intenzione di postare le proprie dirette.

Di fatto, allo stato attuale, i video pubblicati dalla 14enne risultano essere in linea con quelli che compaiono all’interno del suo profilo TikTok originario. Nulla sarebbe dunque cambiato per i suoi affezionatissimi fan, che a breve raggiungeranno quota 100mila unità.

Tra solamente due giorni, tra l’altro, Chanel festeggerà uno dei traguardi più importanti di tutta la sua vita. Stando alle recenti pubblicazioni social, la figlia del “pupone” è letteralmente in fibrillazione e non vede l’ora di condividere la propria gioia con i suoi fan.

Per la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti il successo social appare a dir poco inarrestabile. La notorietà acquisita da Chanel in quest’ultimo anno l’ha persino spinta ad aprire un’ulteriore pagina ufficiale su TikTok, la piattaforma che la vede maggiormente attiva.

La giovane, che tende a condividere tutto quello che le accade quotidianamente con i suoi seguaci, non mancherà di tenerli aggiornati anche in merito ai festeggiamenti previsti per i prossimi giorni. Venerdì 13 maggio, infatti, la figlia della conduttrice e dell’ex calciatore celebrerà il traguardo dei 15 anni d’età.

Una soglia che Chanel sembra attendere da molto tempo e per la quale, senza ombra di dubbio, la giovane si sta preparando con immenso entusiasmo. Non è da escludere, infatti, che i suoi genitori siano già al lavoro per regalare alla figlia una festa degna di nota.

Chanel, nel frattempo, continua a pubblicare video apprezzatissimi che non mancano di tener viva l’attenzione dei followers. Arrivati a questo punto, la domanda che gli utenti si pongono è solamente una: come festeggerà i propri 15 anni la figlia di Ilary e Francesco?