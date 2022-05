Ieri sera, sulla strada provinciale 11 a Chiari (Brescia), un uomo di 37 anni è stato travolto da un’auto: inutili i tentativi di soccorso da parte dei sanitari accorsi sul posto.

Un uomo di 37 anni è morto dopo essere stato centrato in pieno da un’auto. L’investimento è avvenuto sulla strada provinciale a Chiari (Brescia) nella tarda serata di ieri sera. La vittima sembra stesse attraversando la strada quando improvvisamente è sopraggiunta la vettura che lo ha travolto.

Lo stesso conducente ha chiamato i soccorsi, i quali giunti sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare la vita del 37enne: troppo gravi i traumi riportati. L’incidente è ora al vaglio della Polizia Stradale accorsa insieme ai sanitari.

Nella tarda serata di ieri, martedì 10 maggio, un uomo di 37 anni è stato investito da una vettura ed ha perso la lungo la provinciale 11 nel territorio di Chiari, comune in provincia di Brescia.

Stando alle primissime informazioni, come riferiscono i colleghi della redazione di Brescia Today, il 37enne avrebbe attraversato la carreggiata in un tratto con scarsa o assente illuminazione. A quel punto è arrivata una Citroen, il cui conducente, un uomo 55 anni residente in provincia di Milano, non ha potuto evitare l’impatto. L’automobilista, fermatosi a prestare soccorso, ha immediatamente chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul luogo della tragedia è arrivata in pochi minuti un’ambulanza del 118 con a bordo lo staff medico. I sanitari hanno provato a rianimare il 37enne, ma ogni sforzo è stato vano, alla fine si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno svolto i rilievi di legge per determinare l’accaduto, la cui dinamica è ancora da accertare. Le forze dell’ordine hanno avviato anche gli accertamenti per identificare la vittima che, scrivono i colleghi di Brescia Today, al momento dell’incidente pare fosse sprovvista dei documenti.