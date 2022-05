Il marchio Crai ha escogitato un modo per rivoluzionare la spesa degli italiani: la novità ha fatto impazzire milioni di clienti

La storia del marchio Crai inizia nel lontano 1973. All’epoca, un gruppo di commercianti attivi nel settore alimentare decise di unire le forze per dare vita alla suddetta società, il cui nome è acronimo di “Commissionarie Riunite Alta Italia”.

Con il trascorrere degli anni, la formula dell’azienda con sede a Desenzano del Garda si è rivelata vincente e proficua. Ad oggi, infatti, il marchio Crai possiede circa 1.800 punti vendita distribuiti capillarmente su tutto il territorio italiano.

Stando ai numeri resi noti nel 2020, l’azienda attiva nella GDO avrebbe un fatturato pari a ben 6 miliardi di euro, con oltre 18.000 dipendenti impiegati nei vari negozi (questa la cifra in relazione all’anno 2006).

Crai ha dimostrato non solo una spiccata attenzione nei confronti dei prodotti messi in commercio sotto il suo marchio, ma anche rispetto a quelle che sono le esigenze delle famiglie moderne. Per tale motivo, il modo in cui la società ha pensato di rivoluzionare la spesa degli italiani è davvero formidabile, e sta già facendo impazzire molti clienti.

Crai, rivoluzione per la spesa degli italiani: la novità fa impazzire i clienti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> YesLove, se non puoi dirlo agli altri, dillo a noi! L’amore si è spento, non lo lascia perché teme lui possa fare gesti inconsulti

Negli ultimi due anni, gli italiani hanno letteralmente rivoluzionato il loro modo di concepire la spesa. Oltre all’esigenza di unire qualità e convenienza, sfruttando al massimo le offerte e gli sconti proposti dai vari marchi, da parte dei clienti si è fatta avanti un’ulteriore, impellente necessità.

A seguito della pandemia da Covid, molte persone hanno sviluppato un vero e proprio timore all’idea di recarsi fisicamente presso i punti vendita di fiducia. Per questo motivo, il marchio Crai ha pensato bene di potenziare il canale e-commerce attraverso la sezione “Crai Spesa Online”, che gli acquirenti posso trovare all’interno del sito ufficiale dell’azienda.

I punti vendita Crai, con un mimino supplemento di prezzo, si attivano per portare la spesa richiesta dai consumatori direttamente nelle loro case. Una soluzione che non ha mancato di far impazzire migliaia di acquirenti, specie alla luce dell’ultimissima novità trapelata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Prosciutto cotto: è questo il migliore d’Italia. Il podio inaspettato spiazza i consumatori

Con una spesa superiore a 90€, la consegna è interamente gratuita e non prevede costi di spedizione da addebitare al cliente. Ennesimo colpo di mercato per il già affermatissimo marchio, che ha dimostrato di sapersi perfettamente tenere al passo con i tempi.