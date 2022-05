Eurovision Song Contest 2022: fatto sbalorditivo. I presentatori non riescono a credere ai loro occhi

“Eurovision Song Contest”. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 10 Maggio 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Ieri, 10 Maggio, è andata su Rai Uno la prima semifinale dell’“Eurovision Song Contest 2022” che si sta tenendo nella città di Torino. La seconda semifinale sarà il 12 maggio mentre sapremo chi sarà il vincitore giorno 14 maggio. Su Rai Due è stato trasmesso il film documentario “Gilles Villeneuve, l’aviatore” a 40 anni dalla scomparsadel pilota simbolo della Ferrari, morto nel 1982. Su Rai Tre abbiamo visto “Cartabianca“: l’attualità e la cronaca raccontate da Bianca Berlinguer.

Su Rai 4 è stato trasmesso il film del 2019 di Quentin Tarantino “C’era una volta a… Hollywood” con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Emile Hirsch, Margaret Qualley e Timothy Olyphant. La pellicola ha vinto due Oscar, il primo andato a Brad Pitt come Miglior attore non protagonista e il secondo per la Miglior Sceneggiatura a Barbara Ling e Nancy Haigh. Canale 5 ha proposto la miniserie “Un’altra verita’” (Stagione 1 – Episodio 5). Italia 1 ha mandato in onda una nuova puntata delle inchieste de “Le Iene” dal titolo “Le Iene presentano – Paola Catanzaro: da mistico a showgirl”. Su Rete Quattro continua l’appuntamento con le inchieste sui temi piu’ caldi dell’attualita’, politica e cronaca con “Fuori dal coro”, al timone Mario Giordano.

“Eurovision Song Contest”. Ascolti tv di giorno 10 Maggio 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il programma vincitore della serata del 10 Maggio 2022 è l’“Eurovision Song Contest” che ha appassionato 5.507.000 spettatori pari al 27%. Ottimo risultato per la squadra inedita di presentatori composta da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.

In seconda posizione troviamo l’ultima puntata della miniserie “Un’Altra Verità” andata in onda su Canale 5; ha raccolto davanti agli schermi 1.523.000 spettatori pari all’8.7% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Le Iene presentano – Paola Catanzaro: da mistico a showgirl” – 1.445.000 spettatori con il 9.8% di share.

Rai Tre: “#Cartabianca” – 1.002.000 spettatori pari a uno share del 5.7%.

Rai Due: “Gilles Villeneuve, l’aviatore” – 828.000 spettatori pari al 4.5% di share.

Rete Quattro: “Fuori dal coro” – 768.000 spettatori con il 5.1% di share.

Nove: “La Rapina Perfetta” – 351.000 spettatori con l’1.9% di share.

La7: “diMartedì” – 1.114.000 spettatori con il 6.2% di share.

TV8: “Sotto assedio – White House Down” – 379.000 spettatori con il 2.1% di share.

Rai4: “C’era una volta a… Hollywood” – (dato in arrivo)