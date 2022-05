Massachussetts: famiglia avvista dall’auto un cucciolo e, dopo averlo soccorso credendo si trattasse di un cane, hanno scoperto che in realtà era un coyote.

Era su una strada trafficata, solo e abbandonato, quando una famiglia locale gli ha prestato soccorso. Decisi ad adottarlo l’hanno portato immediatamente a casa. Le speranze sono state disattese nel momento in cui i soccorritori hanno compreso si trattasse di un coyote orientale, probabilmente orfano, inconsciamente gettatosi nel traffico della strada di Barnstable.

Famiglia soccorre cucciolo dalla strada: dopo scopre si tratta di un piccolo coyote

L’ammirevole gesto di una famiglia locale del Massachussets si è trasformato in una spiacevole scoperta: il cagnolino che erano decisi a soccorrere e adottare si è rivelato un cucciolo di coyote orientale, abbastanza comune come esemplare della zona, che probabilmente, dopo essere stato abbandonato dalla propria mamma, ha deciso di allontanarsi, così da essere ritrovato, vagabondo, per la strada trafficata in cui è stato soccorso.

L’esemplare, di certo, è più simile ad un lupo che ad un golden retriever: ecco perché la famiglia, riporta La Stampa, ha prontamente deciso di rivolgersi al Cape Wildlife Center, specializzati nel soccorso di animali selvatici appartenenti alla fauna locale. La storia, conclusasi a lieto fine, avrebbe potuto seguire una piega molto più preoccupante nel caso in cui il cucciolo non fosse stato docile come invece si è dimostrato.

I coyote sono una specie di indole notoriamente aggressiva, questo sicuramente sarebbe stata fonte di pericolo, con l’ulteriore aggravante di una possibile affezione da rabbia. Una volta al centro, scongiurata questa evenienza, appoggiandosi anche all’aiuto del dipartimento di salute pubblica locale, i responsabili hanno dichiarato la salute del cucciolo, che incoraggia le speranze di totale ripresa.

“Si sta riprendendo comodamente in uno dei nostri reparti di isolamento, ma non sarà da solo a lungo!” scrivono così i responsabili del centro wildlife rescue center, infatti il cucciolo fortunato presto farà la conoscenza di un fratellino adottivo, ancora in attesa di un totale recupero e di ricevere tutte le vaccinazioni, entrambi, una volta riabilitati del tutto vivranno insieme nella grande gabbia all’aperto del centro, dove impareranno ,grazie a i responsabili, le abitudini che avrebbero appreso in natura con mamma e papà.