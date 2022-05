Flavio Insinna, durante la puntata de L’Eredità è trapelata un’accusa pesantissima: il pubblico in studio è rimasto senza parole

Quest’anno, a “L’Eredità”, la novità più sconvolgente di tutte è stata proprio l’ingresso del professore Andrea Cerelli nel cast. Mai, nella storia del quiz game di Rai 1, questo ruolo era stato ricoperto da una figura maschile prima d’ora.

L’addio della professoressa Ginevra Pisani, che ha deciso a malincuore di abbandonare la trasmissione per dedicarsi ad altri progetti lavorativi, ha consentito a “L’Eredità” di imboccare una strada mai intrapresa nelle precedenti edizioni. La coppia formata da Samira e Andrea, allo stato attuale, sembra riscuotere parecchio successo.

Proprio nel corso della puntata di oggi, mercoledì 11 maggio, si è tuttavia verificato un siparietto clamoroso che non ha mancato di lasciare di stucco il pubblico in studio. La scena andata in onda nei minuti iniziali della registrazione non ha davvero precedenti nella storia del programma.

Flavio Insinna, l’accusa pesantissima a L’Eredità: “è un marpione”. Pubblico sconvolto

Andrea Cerelli e Samira Lui, che ricoprono il ruolo di professori all’interno del gioco televisivo di Rai 1, si sono sempre dimostrati affiatatissimi. In particolare, durante lo stacchetto che, come di consueto, apre ogni nuova puntata de “L’Eredità”, i due ballerini mettono in campo tutta la loro bravura e non mancano di palesare la profonda sintonia che si è instaurata tra loro.

Tuttavia, proprio nel corso della puntata di oggi, mercoledì 11 maggio, Flavio Insinna non ha potuto evitare di muovere una critica al nuovo arrivato del programma. Il conduttore, nello specifico, sembrava non aver gradito la posa finale dello stacchetto di apertura.

“Ma che fai, ti metti davanti a Samira? La copri tutta!” ha osservato il presentatore, mentre Cerelli sorrideva imbarazzato di fronte alle proteste di Insinna. “Vuole prendersi tutta la scena” ha commentato ironicamente la Lui, dando manforte al conduttore.

Mentre il pubblico, paralizzato, stentava a reagire al siparietto, il padrone di casa ha proseguito con un lapidario: “è un marpione“. A quel punto, trattenere le risate si è rivelato letteralmente impossibile non solo per i due professori, ma per tutti i presenti in studio.