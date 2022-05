Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è stato trovato carbonizzato all’interno della sua auto che avrebbe preso fuoco in seguito ad un incidente stradale a Foligno (Perugia).

La notte scorsa un uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente stradale. È accaduto a Foligno, in provincia di Perugia, in via Tamburini. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, un’auto sarebbe finita contro un muretto prendendo fuoco.

L’automobilista, rimasto intrappolato nell’abitacolo, sarebbe stato ritrovato carbonizzato. I soccorritori hanno potuto solo constatarne la morte. Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire i contorni della tragedia e identificare la vittima.

Le forze dell’ordine di Foligno, comune in provincia di Perugia, stanno indagando su una tragedia verificatasi la scorsa notte, tra martedì 10 e mercoledì 11 maggio.

In via Tamburini, vicino all’aeroporto, secondo quanto riportano varie fonti locali e la redazione del quotidiano Il Messaggero, un uomo è stato trovato morto all’interno della sua auto che aveva preso fuoco per cause ancora da determinare. Sul posto, dopo la segnalazione di alcuni operai in transito sulla strada, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco che, domato il rogo, hanno fatto la drammatica scoperta: il corpo carbonizzato dell’uomo nell’abitacolo.

Le forze dell’ordine, giunte sul luogo, hanno avviato le indagini e gli accertamenti per risalire all’identità della vittima che non sarebbe ancora stata identificata. Dai primi riscontri, secondo quanto riferisce Il Messaggero e la stampa locale, l’ipotesi più accreditata è quella di un terribile incidente stradale. L’auto su cui si trovava l’uomo avrebbe sbandato terminando la propria corsa contro un muretto, infine, dopo lo schianto, sarebbe stata avvolta dalle fiamme.

Al momento, stando ai primi rilievi, sembra si sia trattato di un sinistro autonomo che non avrebbe coinvolto altri veicoli in transito lungo la strada.