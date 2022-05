Gratta e Vinci, con 5 euro una vincita che cambia la vita: montepremi pazzesco

Un Gratta e Vinci da 5 euro permette a un fortunato giocatore una vincita clamorosa, ecco l’ammontare del montepremi da favola

I Gratta e Vinci sono alcuni tra i giochi più richiesti dal pubblico. Grattando una semplice schedina, c’è la possibilità di vincere ricchi premi, giocando soltanto pochi euro. Le probabilità, è vero, non sono elevatissime, ma ogni tanto vale la pena tentare, mai dire mai.

I giochi sono tanti e tutti diversi, ma con un meccanismo comune. Sotto ognuno di loro, possiamo avere la speranza di trovare quella combinazione che ci permetta di portare a casa una lauta vincita. Senza eccedere nel gioco d’azzardo, affidarsi ogni tanto alla fortuna non fa male. E magari, prima o poi, la volta buona arriva per davvero.

E’ quello che è capitato a un fortunato giocatore di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Giocando soltanto 5 euro, è riuscito a mettere le mani su una vincita cospicua. Non milionaria, ma comunque in grado di cambiargli la vita.

Gratta e Vinci, con 5 euro porta a casa una vincita da 100mila euro

Il giocatore, che secondo le prime indiscrezioni riportate da media locali dovrebbe essere un uomo di circa 30 anni, ha acquistato, all’interno del centro commerciale un Gratta e Vinci ‘Tutto x Tutto‘. Per chi non ne conoscesse il meccanismo funziona in questo modo. Sotto le monete raffigurate sulla schedina, se troviamo uno o più numeri vincenti si vince il premio corrispondente, o la somma degli stessi, moltiplicati per un moltiplicatore presente sulla schedina stessa. Se invece, sotto le monete si trova il logo della moltiplicazione (il segno ‘per’) si vince la somma dei premi, maggiorata del relativo moltiplicatore.

Il 30enne è riuscito ad aggiudicarsi 100 mila euro, una delle cifre più elevate messe in palio dal concorso. Una cifra che può permettergli di gioire, non diventerà milionario ma di sicuro la sua vita sarà migliore.

Subito dopo la vincita, esultando, avrebbe affermato che la cifra gli consentirà di pagare il mutuo. Per la cronaca, la sua probabilità di vincita era una su 9.840.000.