Il Volo, l’annuncio più atteso è arrivato: i fan sono entusiasti

Il Volo: i tre tenori lo hanno detto a tutti. Per il pubblico una grande novità: una cosa del genere si attendeva da tanto tempo

È tutto pronto per vedere Il Volo nuovamente su uno dei palchi più prestigiosi al mondo. I tre tenori ci sono abituati ma quello dell’Eurovision Song Contest ha tutto un altro sapore, simbolico ed affettivo. Questo è l’anno dell’Italia e loro rappresentano il tricolore nel mondo ma anche perché su quel palco loro ci sono già stati sette anni fa con “Grande Amore”, la canzone che gli ha valso la vittoria al Festival di Sanremo.

Quest’anno replicano la loro presenza: saranno ospiti a Torino domani sera, giovedì 12 maggio, e si esibiranno proprio con la canzone che li ha portati all’Eurovision sette anni fa. Per loro anche un modo per aprire la stagione dei concerti. In estate partirà, infatti, il loro tour che li vedrà impegnati in lungo ed in largo lungo tutto lo Stivale e poi in giro per il mondo.

Solo ieri sera però l’annuncio più bello e forse anche un po’ inaspettato su Instagram. Il pubblico non ci sta nella pelle. Ecco di cosa stiamo parlando.

Il Volo, la novità arrivata da poche ore: è tutto vero

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Volo (@ilvolomusic)

YESLOVE LEGGI LA STORIA DELLA NOSTRA RUBRICA DEL CUORE. VAI QUI

È arrivato ieri sera l’annuncio ed in un attimo il pubblico ha esultato. Il Volo ha “sfornato” un nuovo brano. Si tratta di un nuovo arrangiamento proprio di “Grande Amore”, uno dei loro brani simbolo. Gianluca, Ignazio e Piero cantano in inglese proponendo il loro successo in una versione pop-rock.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Maneskin ed Eurovision, per loro si mette male: arriva l’appello sconcertante

Sound rinnovato ma cuore del brano riconoscibilissimo al primo suono. Su Instagram i fan del trio di tenori sono letteralmente impazziti. Lo stesso è stato per YouTube dove è già presente il brano che ha quasi raggiunto le 14 mila visualizzazioni nella notte.

“⭐ YOU ARE MY EVERYTHING (GRANDE AMORE)⭐ Il nuovo brano FUORI ORA! Link disponibile nelle stories” la comunicazione ufficiale arrivata dai cantanti a corredo di un loro scatto in bianco e nero, come sempre elegantissimi in smoking, foto scattata forse prima di un concerto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Il Volo, Gianluca Ginoble e il doppio annuncio che manda in estasi i fan

Sentiremo forse questa nuova versione domani sera sul palco dell’Eurovision? O per omaggiare l’Italia Il Volo canterà la versione originale? La curiosità va a mille!