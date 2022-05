Jane Alexander cambia look e stupisce i fan che non credono ai loro occhi: lo ha fatto davvero ed è strepitosa

E’ un’attrice affascinante e sensuale, i suoi colori particolari la rendono unica e irresistibile. Nel corso degli anni, Jane Alexander ha conquistato milioni di fan che oggi la seguono sui social.

Il ruolo che l’ha resa nota al pubblico italiano è stato quello di Lucrezia in Elisa di Rivombrosa, il suo è stato un personaggio malvagio e e astuto ma allo stesso tempo seducente. Vi ricordate com’era? Oggi, sembra un’altra e tutti hanno potuto notare il suo cambiamento.

Jane Alexander, cambia look: è rinata – FOTO

Seguita da più di duecentomila follower, Jane Alexander ha voluto condividere con i fan la foto del cambiamento. L’ultimo post è la testimonianza che tutto può succedere, basta volerlo.

Così, l’attrice si mostra sotto un’altra veste, in una versione autentica e genuina che ha spiazzato tutti.

“Ho dei jeans rosa con le stelle. (Poi dicono che uno non cambia. Seeeeeee, uno non cambia se non vuole cambiare. Punto.)”. Così ha scritto sotto alla foto dove si mostra sorridente con un top bianco e un paio di pantaloni rosa.

Il décolleté e i tacchi a spillo non passano di certo inosservati, così come i suoi tatuaggi. I follower non hanno potuto fare a meno di lasciare qualche commento sotto al post che è diventato virale. Tra i tanti si legge: “Sei stupenda, bella e affascinante” e poi ancora “Tu sei una stella“.

Che il cambiamento sia l’inizio di una nuova fase della sua vita? Non ci resta che seguirla per avere ulteriori dettagli al riguardo. Jane Alexander è sempre pronta a mettersi in gioco e a fiorire dopo periodi difficili. Non ha mai smesso di farlo e a quanto pare è arrivato il momento di fare emergere i suoi lati migliori.