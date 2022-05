Levante a pancia scoperta dopo il parto, l’avete vista? Impossibile non notare il particolare

Levante. La cantante siciliana è diventata mamma da pochi mesi. Su Instagram ha pubblicato una carrellata di immagini. In una di esse spicca un particolare interessante

Probabilmente il nome Claudia Lagona non vi dirà nulla ma se vi dicessimo che è la vera identità di Levante si aprirebbe nella vostra mente un turbinio di ricordi e immagini legate alle splendide canzoni dell’artista siciliana.

Nata a Caltagirone (Catania) il 23 maggio 1987, ha sfornato un successo dopo l’altro divenendo una certezza del panorama musicale italiano. Impossibile non citare brani come “Alfonso”, “Abbi cura di te”, “Pezzo di me” (insieme a Max Gazzè) , “Lo stretto necessario” (in duetto con Carmen Consoli) e “Tikibombom”, portato al “Festival di Sanremo” 2020. La sua ultima fatica discografica risale al 2019 con l’uscita dell’album “Magmamemoria”, tuttavia un anno fa è tornata in classifica con il singolo “Dall’alba al tramonto”.

Levante: le immagini su Instagram rivelano qualcosa di particolare

La pausa di Levante dalla produzione artistica la si deve poiché è stata impegnata a realizzare un altro capolavoro, il più bello. É infatti diventata mamma lo scorso 13 febbraio 2022 della piccola Alma Futura.

“Non mi ero mai sentita così terrena e celeste allo stesso tempo” – ha scritto in un post pubblico su Instagram per dare la notizia della nascita a tutti i fan. Il padre è il compagno della cantante, l’avvocato palermitano Pietro Palumbo.

In quest’ultimo periodo Levante sta usando spesso i social network per descrivere la nuova condizione, non nascondendo i suoi privilegi (come quello di non doversi preoccupare di dove lasciare Alma quando lavora in studio di registrazione) e scardinando vecchi tabù come quelli che riguardano l’allattamento al seno in un luogo pubblico.

Le ultime immagini pubblicate sono una miscellanea di ricordi del weekend appena trascorso, tra passeggini, valigie e vaschette di gelato. Una foto desta maggiormente l’attenzione.

Levante scatta un selfie in ascensore: jeans scuri a vita bassa e crop top bianco, cortissimo, che lascia scoperta la sua pancia. A meno di tre mesi dal parto è in forma strepitosa. Ha ritrovato immediatamente la silhouette longilinea, buon per lei.

“Hai la pancia piu piatta tu che hai partorito che me” – scrive un utente con benevola invidia.