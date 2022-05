Michela Quattrociocche. L’attrice divenuta famosa grazie al film “Scusa ma ti chiamo amore” è attivissima su Instagram. Gli ultimi scatti fanno sognare i fan

Se eravate adolescenti agli inizi degli anni duemila è molto probabile che siate stati attenti lettori del filone di romanzi leggeri e di stampo sentimentale di Federico Moccia come “Tre metri sopra il cielo”, “Ho voglia di te”, “Amore 14”, ecc. Molti di essi sono stati traslati anche sul grande schermo come avvenuto per “Scusa ma ti chiamo amore” e sequel.

Proprio quest’ultima opera ha segnato l’esordio nel mondo del cinema di Michela Quattrociocche. All’epoca aveva 20 anni e interpretava la giovane Niki Cavalli, 17enne che s’innamora di un uomo molto più grande di lei, Alex, con il volto del celebre collega Raoul Bova. La carriera dell’attrice romana ha preso così avvio, tanto da ritrovarla in altre pellicole negli anni a venire come “Natale a Beverly Hills” di Neri Parenti, “Una canzone per te”, “Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile”, “Scusa ma ti voglio sposare” e “Burraco fatale”.

Michela Quattrociocche: le immagini su Instagram sono un trionfo di sensualità

Non solo cinema. Michela Quattrociocche è anche molto attiva sui social dove presta la sua immagine come modella e influencer. Al momento conta sul suo profilo Instagram oltre 504mila follower.

Gli ultimi due scatti rilasciati sulla famosa piattaforma la vedono avvolta in un minidress firmato Missoni in cui esplode tutta la sua sensualità, prorompente anche attraverso i freddi schermi dei nostri dispositivi digitali.

La bella Michela usa i social anche per condividere con i fan attimi preziosi della sua vita privata come, ad esempio, quelli trascorsi insieme alle sue figliolette, Aurora e Diamante, nate dal suo matrimonio con il calciatore Alberto Aquilani.

Purtroppo, il matrimonio si è arenato ma la Quattrociocche è tornata a sorridere; non è più un mistero la sua nuova relazione con Giovanni Naldi. I due si scambiano tenere effusioni nelle immagini rilasciate sui social. Ma chi è il fortunato? Naldi è il rampollo di una famiglia impegnata nel settore degli alberghi di lusso.

“Nessuna come te” – scrive un fan tra i commenti dei post della bella attrice. Pioggia di emoji a forma di cuore e consensi a profusione.