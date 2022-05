Prosciutto cotto: è questo il migliore d’Italia. Il podio inaspettato spiazza i consumatori

Il prosciutto cotto è un alimento molto diffuso in Italia, il suo gusto particolare e leggermente speziato è gradito da milioni di consumatori. Oggi vogliamo aiutarti a capire quale sia il migliore sul mercato.

L’alimento in questione è adatto a tutti, soprattutto per i bambini che amano mangiarlo in diversi modi. Dal momento che è di uso comune mangiare il prosciutto cotto vogliamo indirizzarti verso un acquisto consapevole e spoilerarti il migliore d’Italia.

Per aiutarti a fare la scelta giusta, l’associazione Altroconsumo ha stilato una classifica su marchi differenti ed il risultato ha lasciato milioni di consumatori senza parole.

E’ questo il prosciutto cotto più buono d’Italia

Prima di farti conoscere la classifica italiana del miglior prosciutto cotto è importante ricordare di leggere attentamente le etichette ed individuare eventuali allergeni che potrebbero dar fastidio all’organismo. Inoltre ci teniamo a sottolineare che questa è una classifica indicativa ed i consumatori sono liberi di decidere in quale segmento di mercato inserirsi considerando le loro esigenze in riferimento al rapporto qualità/prezzo dei prodotti.

Stando alla classifica di Altroconsumo, il miglior prosciutto cotto d’Italia è:

1. Parmacotto Azzurro Prosciutto Cotto di Alta Qualità -25% di Sale – 69 punti – Qualità Buona – Prezzo medio 3,78 euro a confezione

2. Casa Modena Liberamente Prosciutto Cotto di Alta Qualità Magro – 65 punti – Qualità Buona – Prezzo medio 2,84 euro a confezione

3. Negroni Cotto Stella Prosciutto Cotto Alta Qualità – 61 punti – Qualità Media – Prezzo medio 3,14 euro a confezione

4. Fratelli Beretta Puro Beretta Prosciutto Cotto Alta Qualità – 59 punti – Qualità Media – Prezzo medio 3,43 euro a confezione

5. La Bottega del Gusto (Eurospin) Fresche Fette Prosciutto Cotto Alta Qualità – 58 punti – Qualità Media – Prezzo medio 1,69 euro a confezione.

L’Italia, come gran parte del Mondo, sta vivendo una situazione economica molto difficile. Il caro bollette e l’inflazione sui prezzi di prima necessità sta mettendo a dura prova milioni di famiglie che, purtroppo, hanno diverse difficoltà ad arrivare a fine mese.

Classifiche del genere aiutano i consumatori a capire da che parte stare nel libero mercato e scegliere come sempre con consapevolezza.