Dopo un momento di tristezza Vanessa Incontrada sembra essere tornata sulla strada giunta. I fan intervengono a gamba tesa.

Se negli ultimi giorni Vanessa Incontrada aveva mostrato al pubblico ritratti di sé di intensa malinconia adesso pare sia giunto il momento per lei di riscattarsi. In concomitanza con la preparazione per la messa in onda della nuova stagione della serie televisiva “Fosca Innocenti“, l’attrice pubblica uno scatto che coglie alla sprovvista la rete.

L’attrice e conduttrice nativa di Barcellona continua a rappresentare un polo di attrattiva per i gli spettatori del piccolo schermo in virtù della sua elettrizzante e seguitissima interpretazione del vicequestore di Arezzo. In queste settimane, la nata sotto il segno del Sagittario, aveva attirato l’attenzione dei suoi 2,4 milioni di follower a proposito di un suo repentino cambio d’umore.

“Resta in te, sempre“, aveva scritto l’attrice sul suo profilo Instagram, cercando forse un po’ d’empatia nei suoi numerosi fan e lasciando immaginare a una potenziale crisi di coppia con il suo partner attuale, l’imprenditore Rossano Laurini. Il risultato però, che ha finalmente stravolto le carte in tavola, si è presentato soltanto oggi.

“Quasi meglio di te” La FOTO divide i fan: Vanessa Incontrada torna a sorridere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada)

Nell’ultimo scatto la frizzante beniamina di “Zelig”, tornata dopo una lunga attesa sul suo palco nel recente 2021 al fianco di Claudio Bisio, è ritratta al fianco della figlia tredicenne, Isal.

Un’immagine dalla “dolcezza unica” per molti e che avrebbe lasciato decadere presto i molteplici rumors intrisi di negatività diramatesi nel corso di questi giorni.

“Eres mi musa“, ovvero: “sei la mia musa“. Scrive così la meravigliosa testimonial di beauty routine, dedicando le sue parole romantiche alla piccola di casa nata nel 2008 dall’amore con l’imprenditore cinquantaduenne.

Se il parere di una delle sue ammiratrici si concentrerà, in primis, sulla somiglianza che intercorrere nel sorriso contagioso della mamma e poi in quello della bambina, più tardi anche un ultimo fan dirà la sua, questa volta dividendo il parere del web.

“Quasi meglio di te“, scriverà un utente in riferimento all’apparenza leggera di Isal. Che sia rimasto ancora uno strascico di quella nostalgia? Chi può dirlo. Eppure, il sorriso di Vanessa di quest’oggi, sembra parlar chiaro già da sé.